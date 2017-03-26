坐姿不正、年纪增长都会引起驼背，不仅影响美观，还经常导致腰背痛等，甚至床稍微硬点都无法入睡。为此，日本“NAVER”网站介绍了几个能矫正驼背的动作，不妨一试。
撑墙挺腰：面对着墙，距离约30~50厘米远站立，两手撑墙；腹部尽量贴着墙，然后再将腰部往后挺，坚持20秒，重复做10遍。注意不要踮脚，腹部贴着墙时尽量吸气，挺腰时吐气，20秒内呼吸3遍。
扩胸运动：端坐在椅子上，背部挺直；弯曲两肘，手臂抬高与肩膀齐平；两肘缓缓向后拉，尽量使两边肩胛骨并拢，大胸肌得以拉伸；保持该姿势，慢慢抬起下巴，头向后仰，缓缓吐气，静止3~5秒，重复做10遍。如果感到脊背僵硬，可以先洗个热水澡，舒筋活络后再做。头后仰时动作宜缓，力道不宜太猛，如有头晕头痛，应立刻停止。
前屈运动：两脚略分开站直；慢慢弯腰俯身，两臂伸直下垂；保持姿势3~5秒，重复做10遍。俯身时，应有意识地拉伸腰部肌肉，膝盖不要弯曲，循序渐进，身体适应后，可以两脚并拢做。
伏地挺腰：趴在地上，两腿伸直并拢；两手支撑身体，腹部贴地，慢慢挺起上半身，头抬起，直视前方，同时做深呼吸，保持该姿势20秒，重复做10遍。
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