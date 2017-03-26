白头发越拔越多？这到底是不是真的？

很多人发现几根白发，就立马把它消灭掉，有人就担心白发越拔越多。民间也有“拔一根，长三根”的说法，这到底是不是真的？
头发是从毛囊中生长出来的，其颜色是由毛囊里的毛母细胞分泌的黑色素来决定的。黑色素数量多、密度大，头发就呈黑色，反之则颜色浅淡。影响黑色素分泌的因素有很多，比如40岁以后黑色素就会逐渐减少，遗传因素、营养不良、精神压力大、睡眠不足、消化功能不好，也会影响黑色素的分泌。之所以会有“白发越拔越多”的错觉，是因为白发脱落后，人体依然缺少黑色素，从这个毛囊里长出来的还是白发。
因此，白发不会越拔越多，即便如此，也不建议乱拔白发。强行拔掉白发会引发头皮炎。此外，同一个毛囊会生长数根头发，拔除一根也会影响其他健康头发的生长，引起脱发等。如果无法容忍白发的存在，可以贴着头皮将其剪掉。
一些白发是“可逆”的，比如用脑过度、过于焦虑等导致的白发，只要保证充足的睡眠，减轻压力，适当补充维生素和微量元素，并辅以头皮按摩，白发就会逐渐消失。长白发的人平时应多吃些黑豆、黑芝麻、核桃等食物，延缓白发的生长。需要提醒的是，黑芝麻不能生吃，最好在医生指导下食用，否则容易上火。此外，中年人还可多吃些大枣、红豆、山药等，老人肝肾亏虚较多，可多食用桑葚、枸杞子等补肾食物，也有益于头发健康。
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