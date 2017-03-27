中国将和南海周边国家建立合作机制

（综合讯）《路透社》引述一名外交官的谈话说，中国和南海周边国家应该建立合作机制，加强救灾与航行安全等方面的交流活动。
南海具有丰富资源及极高的战略价值，每年有价值约5万亿美元的航运贸易通过南海水域。邻国文莱、马来西亚、菲律宾、台湾及越南也对南海岛礁提出主权主张。
另外，中国外交部副部长刘振民在南海分论坛上指出，去年以来，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势保持总体稳定，不断呈现积极发展的态势。
“实现南海地区的和平稳定和繁荣发展是各沿岸国的共同愿望和共同责任，符合各沿岸国的共同利益。当前，稳步推进南海沿岸国合作正当其时，可谓“天时、地利、人和”兼具。各沿岸国应勇于创新、开拓思路，妥处分歧、聚焦合作，继续发扬光大传统友谊，维护南海和平稳定，推动本地区合作、发展与繁荣。“
他指出，当前稳步推进南海沿岸国合作正当其时，应发起并组成相关合作机制，在防灾减灾、海上搜救、保护海洋环境和海洋生物多样性、海洋科学研究、海上航行安全等领域进行具体、务实、机制化的合作，同时可以适当方式就海上有关问题交换意见。
刘振民强调，有关合作机制应与现有中国和东盟各国的双边合作机制以及中国和东盟国家在《南海各方行为宣言》框架下的多边磋商机制相辅相成、并行不悖，将是对《宣言》和现有双边和多边机制的补充，并为开展相关技术合作提供新的平台。
“另外，此合作机制宗旨在于加强务实合作，增进互信，不涉及解决争议。沿岸国开展合作不影响直接有关的主权国家通过谈判磋商和平解决领土和管辖权争议，也不影响各国在有关问题上的主张和立场。中方愿就有关合作机制与各方进一步加强沟通和协调，欢迎地区国家提出意见和建议。”
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