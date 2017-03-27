金正男遗体被领走？何去何从仍是谜！

（马来西亚3月27日）朝鲜领导人金正恩同父异母的哥哥金正男死亡一个月后寒魂归故里？传言说，金正男遗体今日（27日）凌晨被领走，但何去何从？至今仍是个“谜”！
马来西亚首相纳吉早前对外声称，将会针对金正男一事作出回应，但今日却三缄其口，只称“不知道”。之后没有再进一步发表谈话。
据悉，3月26日（周日）中午，4名马来西亚警方官员进入朝鲜大使馆，向3名藏匿于内的朝鲜嫌犯录口供。4名警官中包括金正男案的查案官、雪兰莪州（Selangor）警方刑事法律组主任、马来西亚雪州的监控组警官等，他们在朝鲜使馆共停留2个半小时。这也是事发后，马来西亚执法人员首次踏入朝鲜大使馆。
根据马来西亚《中国报》3月26日报道，尽管马来西亚总警长拒绝回应，但停放在吉隆坡中央医院太平间的金正男遗体，已经在当天中午约1点58时分被领出。疑似金正男的遗体将转交给两名朝鲜特使，但目前没有任何官方的消息确定这一情况。
此外，有消息称，上周六（25日），途径新加坡抵达马来西亚的朝鲜谈判代表团与马来西亚政府官员举行秘密会谈长达9个小时，尽管没有明确结果，但已经有了初步协议。
另一方面，马来西亚卫生部长苏巴马念表示，将在26日或27日公布有关金正男遇刺案的新决定，其中包括遗体的处理方式等。
据悉，金正男有三位妻子，第一位妻子为申正熙，二人育有一子；第二任妻子名为李慧静，二人育有一子一女；第三任妻子为徐英罗，金正男与其育有一女（另一种说法认为，金正男与这三位夫人实为同居关系）。
死者的二子二女毫无疑问可以作为遗体认领人前往马来西亚。而按照血缘而言，金正男的三位夫人并不在此列。
截至今日下午5时35分为止，马来西亚政府未对上述一事作出任何回应。
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