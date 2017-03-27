取代新加坡，中国成马来西亚房地产最大买家

中国买家狂买房地产，成了马来西亚房地产的最大买家！据《金融时报》报道，中国已经取代新加坡，成为马来西亚房产业市场的最大投资者，3年里涌入马来西亚资金高达21亿美元（126亿人民币）。
报道引述美国房地产公司Cushman & Wakefield亚太区董事经理Sigrid Zialcita说，中国企业在2014年至2016年期间，在马来西亚房地产领域的投资超过21亿美元（约126亿人民币），而新加坡在相同时期的投资额是9亿8500万美元（约59亿1000万人民币）
马来西亚房价对中国投资者来说是相对廉宜的选择。
他指出：“今天的中国投资者有很多选择，许多人可以去欧洲和美国(投资)的机会，不过并非所有人都有这能力——马来西亚(的房价)更经济实惠……如果你比较价钱，即便是中国和马来西亚之间，你会发现落差很大。”
中国资本进入马来西亚房地产界，尤以柔州森林城市（碧桂园）最引人瞩目。这个在马新第二通道西部的发展计划将坐落在四座人造岛，预计整个计划将在2045年完工。
《金融时报》(Financial Times)分析说，随着马来西亚与中国的政治、贸易关系愈加紧密，越来越多中国人愿意到马来西亚投资及居住。
新加坡原是亚洲最大的境外房产投资来源，也是马来西亚最大的投资来源。不过，在马中政治关系日益亲近以后，两国之间的商业联系也进一步升温。马来西亚已成为中国投资者青睐的新目标，被视为相对廉宜的选择。
《金融时报》也报道称，随着阿里巴巴集团主席马云投资马来西亚，更和马来西亚首相纳吉一起推介马来西亚数字自由贸易区，马来西亚和中国的经济联系更是锦上添花。
该报道称，马来西亚旅游部长纳兹里日前揭露，自2002年起有8000名中国公民在主打退休人士的第二家园计划，获马来西亚政府允许永久居留。
此计划下，共有约3万2000名外国人到马定居，中国人占最多数，接着是日本人。
另外，《南华早报》也也报道，从2002年至2016年，大约有8000名中国人在马来西亚第二家园计划外移居马来西亚。
“在这个时期，马来西亚有3万2000名新移民，这意味着中国人占近三分二。”
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