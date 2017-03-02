新加坡水价上调 部长忙解释 网友已经炸了
新加坡财政部长王瑞杰于2月20日公布财政预算案时表示，新加坡的水价将于2018年7月上调30%。水价将分两个阶段上调，而第一阶段将于今年7月开始。
此消息一经宣布便引起了民众的关注，该议题在本周国会上也被激烈讨论。
针对水价上调，环境及水源部长马善高解释道，随着新加坡变得更加城市化，水管需要被转移道地下，以减少对道路使用者的不便，而这样的工程价格相当于将水管建在地面上的2.5倍。另外，他也指出，新加坡最新的海水淡化厂第一年的成本，也比2005年的第一个座海水淡化厂高出40%。
马林百列集选区议员谢健平认为，对于宁愿支付价格更高的手机账单，也不愿支付更高水费的一代人来说，水价调高是一个即时的提醒，提醒他们新加坡并没有自己的自然水资源。
他与其它部长也提出了节约水的方案。
但是，马善高认为，强调水重要性的最佳方法，就是收取“正确的”水价。
据《海峡时报》引述，他说：“只有通过正确的定价，我们才能让每个人都把水作为一种战略资源，并有意识地保护它。
总理公署部长陈振声指出，国会上对此议题的“激烈讨论，反映出已将此议题搁置太久。
网友Lee Lai Lai Amy就说道：“在与马来西亚关系中，水一直都有被讨论到，但过去17年一直都没有上涨，如今上涨了30%。需要学习水节约的重要性的，是政府。突然的起价，只是显示出他们这些年在水问题上，然后突然惊醒并发现水的重要性。”
网友Rodney Tan也质疑：“为什么等这么久才实施这么大幅的涨价？”他表示：“2年调高30%令人震惊。为什么不要分5年进行调高？”他担心，熟食中心和咖啡店也会随之调高价格，从而对其它商品价格引起连锁反应。他指出，就算政府以后调低水价，这种商品价格上涨也不会降下来，而且也不像的士或巴士车费一样可以进行调节。
也有一些网友对水价的调高感到非常愤怒。例如，网友Jia Rong表示：“我相信政府不知道低收入家庭如今正在高消费的新加坡中挣扎。与其每年给消费税补助券，为什么不降低交通、水等等的价格？”
网友Steven Tor P H也说道：“部长们的薪水如此高，他们与他们的家庭怎么会从这个价格的上涨中感受到水的重要性呢？这个上调对他们来说没什么，但对贫困和普通的新加坡人来说，这意义重大。”
网友Shawn Tay Dai Jiachun干脆提议，部长们的薪水可下调30%好了！
网友Marilyn Chia则认为：“什么价格是永远不会变的？苹果手机每年都涨价，但每个人还是会买，也不会抱怨。我想，水价上调才是公平的，虽然我也受影响。”
网友Patrick Lim则猜测，30%这么大的涨幅，应该是有很多水被浪费了。
网友Simon Panzer就观察到，在一些食阁中，一些外籍员工会把水龙头开着，就算洗手台满了也不会关水龙头。他猜测，可能是因为他们收的是外国工薪，也不用付水费，因此不会理会节约用水的信息。
就此，网友Thomas Kiang提议，部长应该指出，食阁、咖啡店、熟食中心等应该节约用水，也应该促使商业食品行业更多节约用水。
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