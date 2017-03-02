金正男案朝鲜籍嫌犯 明天释放
金正男案的朝鲜籍嫌犯将于明天被遣送出境。
马来西亚《星报》报道，马来西亚总检察长丹斯里阿班迪今日表示，47岁的朝鲜籍男子Ri Jong-chol于2月18日在吉隆坡的一间公寓单位内被拘捕，他的拘留令将于明天到期。
据报道引述，阿班迪说：“他不会在这里（马来西亚）被控告，因为没有足够的证据。”
他表示，该名男子将被遣送出境，因为他不具备有效证件。
《星报》指出，Ri Jong-chol被认为是化学领域的专家，据悉是在一家叫作东保企业（Tombo Enterprise Sdn Bhd）的信息技术（IT）部门工作。这家公司是一家生产抗癌补充剂的公司。
他于2000年毕业于一所朝鲜大学，修读科学和医学领域。大约10年后，他在印度加尔各答一个研究中心工作，直到2011年。
此前，马来西亚《中国报》等引述消息指出，该名男子在被捕时持有朝鲜护照，并曾经多次出入境马来西亚、印度尼西亚等地。而这名嫌犯也被怀疑是最初接触和联络印尼籍女嫌犯西蒂艾莎的男子。
《星报》报道称，该名男子据说曾开车载过金正男案背4名策划者之中的1人。
但是，四名朝鲜籍男子相信已经在案发同一天逃离马来西亚，返回朝鲜。
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