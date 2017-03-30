北京宣布习近平下月初访美会见特朗普

中国外交部发言人陆慷今天在外交部例行记者会宣布，中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤。
有记者问：据报道，经贸问题可能是下周中美元首会晤的一个主要议题。美方近期批评中方对美进行不公平贸易，使美国经济利益受损。你是否认为习近平主席与特朗普总统的会晤将会重新定位未来的中美经贸关系？
陆慷答：关于习近平主席与特朗普总统会晤的具体安排，外交部领导将在明天上午中外媒体吹风会上向大家作详细的介绍。
至于你提到的中美经贸关系问题，我们多次讲过，中美经贸关系的本质是互利双赢的。中美建交38年来，双方经贸关系取得了非常快、非常迅猛的发展，为两国工商界和消费者都带来了实实在在的利益。据统计，2016年，中美双边货物贸易额达到5196亿美元，比两国1979年建交时增长了207倍。目前中国是美国除北美地区市场外增长最快的出口市场。即便是美方经常谈到的所谓两国贸易不平衡问题，实际上，约40%的中国对美贸易顺差来源于在华经营的美国公司。前不久我也介绍过，根据美中贸委会统计，2015年中美双边贸易和双向投资为美国创造了约260万个就业岗位，两国经贸关系可帮助每个美国家庭平均每年减少850美元的开支。
当然，客观地说，中方也从中美两国经贸合作中受益良多。事实上，中国改革开放以来取得的巨大发展、发生的巨大变化也得益于中国与包括美国在内国际社会合作的成果。
实践证明，中美经贸关系具有很强的互补性，市场选择已让两国形成了你中有我、我中有你的利益格局。我们认为，让这一经贸关系更好造福两国人民的根本有效途径，应该是双方努力做大共同利益的蛋糕，而不是简单地着眼于你多我少的分配格局。我们愿同美方共同努力，在相互尊重、合作共赢的基础上，不断拓展合作领域，通过对话沟通妥善处理经贸摩擦，维护中美经贸关系持续健康稳定发展。
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