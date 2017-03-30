跨境电商飞速发展推动中国持续扩大开放

跨境电商平台“小红书”河南分公司负责人邸阿明发现，一个月之内，他们向全国发送的包裹数从日均3万增长到了4万。
“小红书”是2013年6月成立于上海的一家跨境电商平台，以经营年轻人喜欢的“潮品”为主。近几年，它的业务量每年都在翻倍增长。邸阿明说，巨大的跨境包裹量也促使海关、检验检疫等部门创新监管方式，提高通关效率。
作为中国最早的跨境电子商务试点之一，河南保税物流中心目前已经实现“秒通关”，高峰时段一分钟通关5059单，达到每秒钟通关84.3单。
河南保税集团总裁、郑州跨境电商试点项目负责人徐平说，中国不断地创新通关和监管模式，提高通关效率，让全球更多的商品进入中国，也让更多中国商品走向世界，这是中国持续扩大开放的表现。
这种观点得到了30日在郑州参加2017跨境电商大会的众多业内人士和专家的认可。
中国（杭州）跨境电商综合试验区管理办公室常务副主任王翀说，随着跨境电商的飞速发展，对外贸易已经进入一个新的时代，它冲破了跨国公司、大型外贸公司的垄断，使中小企业能够直接面向全球消费者，为一些长期处于价值链底端的中国制造企业提供了前所未有的机遇。
“中国目前在跨境电商领域走在世界前列，应继续创新监管模式，扩大开放，推进全球贸易的合作共赢。”王翀说。
据徐平介绍，在2012年郑州市作为试点刚刚启动之时，层层手续之复杂让人咋舌。“309个报关单，36个人申报了7天。这样的效率根本无法适应跨境电商飞速发展的需求，必须简化、优化通关流程。”
为了提高效率，郑州创设了监管有效、通关快捷的综合监管服务平台。这个平台将企业交易、海关、国检、税务申报、仓储及物流服务等跨境贸易全产业链整合在一个信息平台上，实现信息自动比对，从而实现“秒通关”。
为了将试验的范围扩大，2015年中国在浙江杭州市设立首个跨境电子商务综合试验区，2016年又增加了天津、上海、郑州、成都等12个跨境电子商务综合试验区，覆盖中国东中西部地区。目前，中国正在推广国际贸易“单一窗口”，实现全国通关一体化。
中国商务部的数据显示，2016年，试点区域跨境电商进出口1637亿元，增长1倍以上，已经成为外贸发展的新动能。
智利驻华使馆商务参赞贝安之用流利的汉语说，智利青年通过淘宝等电商平台买到了许多中国商品。同时，众多智利的水果、海产品经跨境电商卖到了中国，并通过便捷的通关、物流到达中国消费者手中。
3月17日，中国商务部新闻发言人就跨境电商零售进口过渡期后监管总体安排发表谈话时称，对跨境电商零售进口商品暂按照个人物品监管。
“这项政策对跨境电商来说是巨大利好。”邸阿明说，“如果按照个人物品来监管的话，跨境电商的物品的货物属性就弱化了很多。在数量合理、个人自用的前提下，监管能够去除很多壁垒。”
与此同时，财政部、国家发展改革委联合发文通知，4月1日起，将取消多项行政事业收费，包括出入境检验检疫费、产品质量监督检验费等与进出口贸易相关的费用。
中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛说，中国政府目前推进的简政放权、减少行政收费的举措表明了中国政府继续支持跨境电商发展和扩大对外开放的态度。（新华社记者刘金辉 曹凯）
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