马来西亚朝鲜解除对方公民离境禁令 金正男遗体交朝鲜

新华社吉隆坡3月30日电，马来西亚总理纳吉布30日说，先前遭朝鲜禁止离境的9名马来西亚公民已经获准离境；作为回应，马来西亚将允许在马朝鲜公民离境并交还一名在马来西亚死亡朝鲜公民的遗体。
纳吉布在一份声明中说，9名马来西亚公民已经于30日晚离开平壤，将于31日一早抵达马来西亚。马来西亚现在将允许朝鲜公民离开马来西亚。另外，在完成对死亡朝鲜人的尸检以及获得家属致信要求将遗体送还朝鲜之后，法医已经同意交还遗体。
纳吉布还在声明中表示，警方将继续调查这一桩发生在马来西亚的罪行，他已经要求警方采取所有可行措施将犯罪者绳之以法。
2月13日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场寻求医疗救助，随后在送医途中身亡。马来西亚副总理扎希德3月15日表示，马方通过DNA鉴定确认遇袭身亡男子为朝鲜最高领导人金正恩之兄金正男。
事发后，马朝双方围绕尸检､调查等问题互相指责，先后宣布驱逐对方大使。本月7日，朝鲜外务省通报马来西亚驻朝鲜大使馆，暂时禁止朝鲜境内马来西亚公民离境。随后，马方也以禁止境内所有朝鲜公民离境作为回应。
朝鲜与马来西亚就朝鲜公民死亡事件达成协议
新华社平壤3月30日电，据朝中社30日报道，朝鲜和马来西亚当天发表共同声明，宣布就一名朝鲜公民2月在吉隆坡机场死亡事件达成协议。马方同意将死亡男子遗体送还朝鲜，两国解除针对对方公民的出境禁令。
声明说，最近朝鲜和马来西亚代表团就解决因朝鲜公民在吉隆坡机场死亡而产生的分歧举行了会谈。鉴于朝鲜提交了死者家人提供的和遗体相关的所有文件，马来西亚同意将遗体送还朝鲜的死者家属。双方同时决定解除对对方公民的禁止出境措施，并保证本国领土内对方公民的安全。
马来西亚总理纳吉布30日发表声明证实，先前遭朝鲜禁止离境的9名马来西亚公民已经获准离境；作为回应，马来西亚将允许在马朝鲜公民离境并交还一名在马来西亚死亡朝鲜公民的遗体。
2月13日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场寻求医疗救助，随后在送往医院途中身亡。此后，朝马双方围绕尸检､调查等问题互相指责，双方先后宣布驱逐对方大使。)
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