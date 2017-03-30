今天这两个谣言搅翻新加坡

新加坡的谣言往往都是在社交媒体上流传，尤其是新加坡人最爱的社交媒体WhatsApp上。很多微信网友常常收到类似“刚刚流出的消息……”或者“紧急……”这类形式的耀眼。
不过，在WhatsApp上，谣言似乎要有鼻子有眼得多。
今天，新加坡网络生产两个谣言，就显得很扯。
第一个谣言是人潮汹涌的购物中心裕廊坊（Jurong Point）,有两个孩子被绑架了。
消息还有鼻子有眼说，两名孩童三天前（27日）在裕廊坊被掳走，两名男子被捕。
谣言一出，立即就引起了恐慌。
虽然谣言说两名男子被捕，但这类绑架谣言一般都会让有孩子的家长们人心惶惶。
事不迟疑，裕廊坊和警方纷纷上社交媒体辟谣。
警方澄清，消息并不属实。当局未接到任何有关孩童被绑架的通报。
警方吁请公众不要散播未经证实的信息，因为这可能造成恐慌。警方表示，将严厉对待任何蓄意散播假信息、误导公众的人士，并会毫不犹豫对这些人士采取执法行动。
不过话是这么说，这类谣言发生后，倒也没听说过有散布谣言者被捕。相信是WhatsApp加密手段了得，警方要捉人其实不易。
除了这个谣言，今天新加坡还有一个谣言也蛮扯的。
有个WhatsApp讯息说，在食阁吃饭饮茶，要是你将餐巾纸扔在碗里、杯子或盘子里，就会被新加坡环境局罚款。
看到这帖子让人吓一跳。很多新加坡人有这个习惯啊，其实也就是方便收碗工清理餐桌，怎么就要罚款啦，政府管太宽了吧。
这个帖子还信誓旦旦说，刚刚就有朋友被罚200新元（1000元人民币）。
网友们怒了！
“这很新加坡！作为世界闻名的罚款之国，出了这样的新规也不奇怪，大家都表示以后不会往碗里丢纸巾了。”
“这也太奇葩了，怎么不规定临走必须把碗里的汤喝光了，饭吃干净了，最好把碗也洗了！”
事件有点大条。新加坡环境局被逼无奈，只好出来辟谣，说这是无根据的谣言。
小小新加坡，竟然就被谣言搞到人心惶惶，政府也只好忙不迭出来辟谣。好在政府也粉会玩社交媒体，谣言一会就被破掉了！
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