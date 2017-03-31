特朗普著书推崇“伟大交易者”

美国总统唐纳德特朗普曾经是家喻户晓地产大亨、电视明星和话题人物。他精力充沛、直言不讳，过去除了忙着做生意赚钱，还喜欢写书。
特朗普是一个不加掩饰的人，书如其人：通俗直白，观点鲜明。通过阅读他的作品，可以更好的了解他的个性、人生观、世界观和外交政策理念。
特朗普曾在2000年出版了政论书籍《我们该有的美国》，在2006年与《富爸爸、穷爸爸》系列畅销书作者罗伯特清崎合写了理财书籍《让你赚大钱》。这两本书都曾登上美国畅销书的排行榜。特朗普可以称得上是一个“畅销书总统”。虽然过去了几十年，期间美国经历了9·11恐怖袭击、在伊拉克与阿富汗的战争以及2008年金融危机，但特朗普的个性和思想大致未改。他自去年参选总统和今年就职以来的诸多言行，大多都能在这些书中找到“出处”。
“可能是一个强硬的对手”
特朗普认为，美国成为超级大国已经有一段时间了，目前美国人存在“团体迷思”，不思进取，这将成为美国即将衰落的最初迹象。他说，美国面临的最大危险就是没有为将来做好准备。
特朗普写道：“执着是赢家的主要素质”，“一些人失败了，是因为他们轻易放弃”。他举例说，年轻时他父亲经常跟他讲“七喜”（7UP）饮料公司创始人的创业故事，经历七次失败才会成功，故将饮料取名为“七喜”，“后来我才明白，他是想告诉我，不要轻易放弃。我永远不会忘记这个故事，我也绝不会轻易放弃。”
特朗普说，赢家需要保持积极思维，必须掌控全局。他雇佣合格人才，相信他们会全力以赴做好工作，“我不会管得太微观，但最终担负全部责任。这意味着我掌控一切。”
他说：“掌控的同义词很多，包括指挥、统领、权威、支配和决断……你可以称我为掌控狂人，但我不接受借口。赢家敢于担责，才能掌控局面。”
《让你赚大钱》一书显示，特朗普少年时代富有攻击性，因此被父亲送到军校 。在校期间，他曾担任棒球队长，自称不仅仅学会了如何遵守纪律和更有效地分散精力，还学会了谈判的艺术。
特朗普提到，军校造就了他的坚韧性格、政府意识和不退缩的意志。在面临困难和压力时，他绝不屈服，而是持之以恒，寻找解决办法。
他引用柏拉图的名言说，“征服自己是第一个胜利，也是最好的胜利”。他认为自己意志坚定，有时绝不退让。因此，“我可能是一个强硬的对手。”
尊崇罗斯福和尼克松
特朗普在《我们该有的美国》中对当时的美国外交政策提出强烈批评。他认为，美国作为唯一的超级大国，在世界各地驻军撒钱，不求回报。即使美国这么慷慨，但世界上仍然有许多人对美国恨之入骨。他认为，这是因为美国缺乏一个“交易能手”来担任总统。而他正是一位“交易能手”。
他推崇二战时期的罗斯福和冷战时期的尼克松，称他们是美国历史上两位伟大的“交易能手”：罗斯福带领美国走过了二战时代，而尼克松开启了与中国的对话，逼迫苏联人达成第一份有意义的削减核武器协议。
特朗普说，一个“交易能手”总是拥有多种方案，权衡各种竞争利益，永远把美国最佳利益摆在第一位。真正的“交易能手”知道何时强硬，何时退却，何时虚张声势，何时发出威胁，而且只有在准备实施这个威胁时才会发出威胁。“交易能手”狡猾、神秘、专注，不达目的不罢休。美国很长时间没有一位这样的总统了。
特朗普在书中还多次表达对里根总统的崇拜。他认为，里根在结束冷战方面发挥了主要作用。虽然里根毫不退缩第称苏联为“邪恶帝国”，但在面临达成交易的时候也没有犹豫，“里根看到了巨大的机遇，抓住了它，让所有保守派和自由派都傻了眼。”
对中国既钦佩又指责
特朗普在《我们该有的美国》序言中专门用一个很长的章节，谈到他对美国对华贸易和整体对华政策的思考。他开宗明义地指出：“我们面临的最大长远挑战是中国。”
特朗普指责老布什和克林顿政府对华政策台软弱，太急于与中国做生意，放弃了对中国人权等问题的施压。他说：“这个意图是好的，但很显然，中国人搭便车也太容易了。”
不过，特朗普不掩饰他对中国经济快速增长的钦佩之情，尽管他同时也对中国存在偏见。他说，数年来中国经济表现尤其抢眼，“显示了巨大增长和富有潜力的迹象”，“10亿多人的中国确实是一个巨大消费市场。”
在《让你赚大钱》一书中，特朗普也专门提到中国经济增长的惊人速度。他说，有两个事实反映出了中国表现以及未来方向：两年前（1998年）首家星巴克咖啡店在中国开业，目前在中国的星巴克咖啡店总数已经超过美国；20世纪70年代，上海只有一栋摩天大楼，目前它拥有接近800栋。
他认为，这两个直观例子十分惊人，说明了中国是一股巨大的力量。中国的人口如此之多，地球上每5个人中就有一个中国人，中国经济和劳动力充满了活力，并善于适应新技术。特朗普写道：“中国人勤劳而守纪。这意味着什么？意味着我们要么闭上眼睛而被挤到一边，要么我们可以研究中国，摆正自己的位置，从这些变化中获益。”
特朗普在《我们该有的美国》里也提到，中美贸易不公平。他说：“我们与中国的贸易不应该是一边倒的。中国对美出口是美国被允许向中国出口的四倍。”他认为：“为美国贸易打开大门，坚持原则和维护国家利益是两大原则，比赚钱更重要。让我们到中国赚钱，但要聪明地赚。”
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