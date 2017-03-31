中国海军陆战队全面提升战斗力

美国大众科学网站3月30日报道发表题为《中国的海军陆战队日益壮大》的报道称,中国人民解放军海军陆战队(PLANMC)正在大规模重组和扩建之中,这将大大增强中国在海外部署力量的能力。
这项计划的中心内容,是令这支原本相对较小的军队的规模扩大5倍,从约2万名士兵增加到可能超过10万名士兵。扩大军力规模主要是通过将负责执行两栖任务的原隶属于陆军的8个两栖作战旅并入海军陆战队的战斗序列实现。这项战略将令解放军的海军陆战队更像一支类似于美国海军陆战队那样的全方位远征军。历史上,中国的海军陆战队是类似于英国皇家海军陆战队那样的精锐轻步兵架构。
让我们来看看中国海军陆战队的现有装备,以及其很快就将获得的重型装备:
海军陆战队的“重器”可能是ZTZ-96主战坦克和ZBD-05两栖步兵战车。ZBD-05是全球唯一的快速水陆两栖步战车,能够搭载8名步兵和3名人员以在水中每小时超过15英里(约合24公里)、在陆地每小时40英里的速度行进。其通过水面滑行(利用平坦表面减少水的阻力)来实现高速度。
就远程火力支援的需求而言,解放军海军陆战队可以依靠122毫米口径的PLZ-07式和155毫米口径的PLZ-05式自行榴弹炮。较轻的PLZ-07式可以将50磅(约合22.7公斤)重的炮弹发射到约17英里外,而较大的PLZ-05式则可以将特殊弹药发射到约62英里外。
大型的野牛级气垫登陆艇和玉义级气垫登陆艇将成为解放军海军陆战队登陆实力的一个关键组成部分。凭借大型气垫的支持,这些舰艇能够以每小时超过70英里的速度冲向陆地,实现重型装备和海军陆战队的快速登陆,从而袭击敌方的防御工事并守住海滩等待援兵到来。野牛级气垫登陆艇可以运载145吨货物,配备30毫米“加特林”炮和140毫米火箭炮。玉义级气垫登陆艇虽然较小(有效载荷60吨),但是可以从解放军海军陆战队的高级两栖战舰071型船坞登陆舰的船坞舱中放出。
虽然目前还没有配备飞机,但是中国的海军陆战队很有可能会部署其自有的航空攻击装备,而不是依赖于解放军陆军和海军的直升机。陆军的武直-10直升机已经与登陆舰协作,来支持中国的两栖作战演习。
就防空任务而言,中国海军陆战队可以利用“红旗”-17防空导弹开展前线防空。“红旗”-17是俄罗斯“托尔”近程地对空导弹的中国改造版本,运用高科技雷达对射程7英里的导弹进行制导,防范敌方的飞机、无人机和导弹。
中国海军陆战队实力的扩建和重组是中国进行全球性军事影响力建设的一个重要方面。与美国海军陆战队的角色类似,他们可以驻扎在国内,也可以驻扎在海外(例如未来部署于巴基斯坦瓜德尔和吉布提等港口,以保护中国的贸易路线),或是登上中国人民解放军海军的舰船。这支有着“陆地猛虎,海中蛟龙”之誉的军队正在向前迈出一大步。
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