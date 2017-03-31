奇葩！年轻妈妈快递婴儿！然而孩子他爸拒收~

在快递行业如此发达的今天，有快递食品的，有快递生活用品的，但你听说过有快递孩子的吗？
这样的奇葩事，还真就让司机老李（化名）给碰上了。
28日下午5点左右，在大连金石滩附近，老李接了一个活。一年轻女子把一名约10个月大女婴交给老李，让他把孩子“快递”到女婴爸爸那里，并留下了孩子爸爸和奶奶的电话。
当时，女子表示，孩子的爸爸等着接孩子，自己有急事走不开。
老李按女子要求，把女婴送到地方后，却发现两部电话都无人接听。老李又联系不上这名女子，这可咋办？
他只好把孩子送到丈母娘家里，岳母住在金石滩某小区。此后，不甘心的老李多次拨打了两个电话号码，电话终于有人接了。
疑似女婴父亲的人却说，这孩子他也不要……
瞬间，老李就蒙了。拉趟活，咋还收了个孩子？这可不行！老李当时就报了警。
知情人说，当天孩子的父母吵了一架，女婴的妈妈准备离家出走，于是想到了雇司机送孩子的主意。
谁曾想，却被孩子的爸爸拒收了（心疼这孩子）。
经初步接触，双方都表示不要孩子，女婴只好暂被送往福利院照顾。
世上还真有这样的奇葩父母，怪不得有网友调侃：当你问爸妈“我是从哪来的？”除了充话费送的，如今又多了一个，“是快递送来的。”
据悉，针对此事，目前警方已介入调查。
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