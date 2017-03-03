中国：网络不应成为“新战场” 首发国际战略
据路透社3月2日报道，中国政府3月1日表示，加强网络能力是中国军队现代化计划的一个重要组成部分。政府还警告说，网络空间不应该成为“新的战场”。
中国是互联网用户数量最多的国家。长期以来，中国呼吁各国在发展和管理互联网方面加强合作，并重申要维护“网络空间主权”。
不过，北京也表示它想纠正互联网领域发展的“不平衡”。
外交部和国家互联网信息办公室3月1日发布《网络空间国际合作战略》，文件说：“网络空间国防力量建设是中国国防和军队现代化建设的重要内容。”
文件还说，中国将发挥军队“在维护国家网络空间主权、安全和发展利益中”的重要作用，并“加快网络空间力量建设”。文件还说，中国致力于防止网络空间成为新的战场。
文件说，各国应不搞网络霸权，不干涉他国内政，不从事、纵容或支持危害他国国家安全的网络活动。
外交部网络事务协调员龙舟在3月2日的媒体吹风会上表示，加强威慑、追求绝对安全和参与（网络）军备竞赛——这是死路一条。
他还说：“中国对全球各地网络攻击的增加深感担忧。”美国指责中国政府和军方对美国政府的计算机系统发起网络攻击。但中国否认这些指控，说自己也是黑客攻击的受害者。
中国官员表示，该国的互联网正在蓬勃发展，需要管控网络以保障安全和维持稳定。
另据美联社3月2日报道，中国官员3月2日提出了让中国在世界互联网管理中发挥引领作用的论点，他们在为一个以规则和秩序为基础而不是以西方不设限的开放价值观为基础的新网络框架寻求国际支持。
这是中国首度就网络问题发布国际战略，文件表示中国会加强网络力量，防范外国威胁。
外交部网络事务协调员龙舟说：“如何打击网络恐怖主义、如何打击跨国网络犯罪，也是各国面临的问题。”
龙舟说，中国“准备与俄罗斯、金砖国家伙伴”和其他实行新管理举措的国家共同努力。
在此之前，中国领导人谈到了北京期待在经济全球化和外交多边主义中成为世界领导者的愿望，而与此同时，特朗普总统对贸易协议提出了质疑，推出了他自己的美国经济民族主义的牌子。
相关官员向国际社会发出邀请，说中国愿意与其他国家就互联网管理问题分享它的“智慧、经验和资源”。他们表示特别欢迎发展中国家来学习中国模式，但北京不会将它的价值观强加给有不同传统、文化和国情的国家。
中国官员还说，网络空间国防力量建设是“中国国防和军队现代化建设的重要内容”，不过他们表示，网络空间加强军备、强化威慑的倾向不利于国际安全与战略互信。
龙舟敦促其他国家互相尊重、保持对话，不要“陷入对抗”，这显然是在反驳别国有关中国的黑客行为得到了国家支持的说法。
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