亚洲新兴经济体的新难题：棚户遍地
彭博社3月2日报道，亚洲快速发展的新兴经济体正在应对一个繁荣带来的难题：大量农村居民纷纷涌向城市，其中很多人只能栖居于棚户区。
世界银行涵盖东亚和太平洋地区的数据显示，柬埔寨55%的城市人口居住在棚户区，蒙古国43%，缅甸有41%，菲律宾有38%。而越南、中国和印度尼西亚等国的这一比例亦均超过20%。这几个国家位居全球增长最快的经济体之列。
在某些方面，这些国家在大规模城市化进程中因为其自身的成功而遭遇了新问题，人口内迁正在超过政府提供必要的基础设施与服务的能力。在马尼拉和雅加达等地，已经出现了大量非法或无计划的房屋，为数百万促进了经济增长的工人提供居住所。
世界银行的高级城市专家渡边真纪子在马尼拉接受采访时说：“新兴的棚户区是经济增长的证明，机会通常存在于城市之中。但是，政府不能同步提供足够的住房。有必要改进土地使用政策，令住房信贷更让人们负担的起。”
渡边表示，许多发展中国家可以参考诸如新加坡、韩国和日本等国的成功经验。这些国家曾经也面临严重的棚户区难题。新加坡政府通过建设经济适用住房，将城市从一个充斥着寮屋的城镇转变为当前的现代化大都市。
渡边说：“只要政治愿意，就可以做到。”
她说，另一项战略是在主要首都城市以外加强城市中心建设，通过建立学校、医院、高速公路和机场来鼓励更多的投资。从北京到曼谷，各国政府都在努力分散吸纳了大部分工人和投资的首都“抽血功能”。在菲律宾，这意味着分散一部分集中于马尼拉的财富，这个扩张的城市拥有约2200万人口，其经济规模占国家经济的三分之一以上。
渡边说：“如果成功建立区域中心，就可以分散人口。”“必须改变棚户区居民是政府和社会负担的观点。”
她说：“他们为城市提供了不可或缺的劳动力，很多经济机会因他们而产生，但是他们没有得到更好的重视。他们处于非正式部门，但是事实上，他们是经济的脊梁。”
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