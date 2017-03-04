“屈才”的白糖，没想到有这么多妙用！
如果你家的白糖只用来烹调，那就有点大材小用了。美国“自然母亲网”近日总结出了它的11个妙用，不妨一试。
1.缓解打针痛。接种疫苗时，喂孩子一些白糖水或在奶嘴上抹点白糖，不仅能让孩子减少哭闹，还可以缓解疼痛。
2.小伤口消毒。在小伤口撒适量白糖，有助于杀灭伤口附近的细菌，起到一定的消毒作用。
3.消除灼烫感。如果吃东西时被烫到，在舌尖上撒点白糖，疼痛感可迅速消退。
4.去污渍。在抹好肥皂或洗手液的手上倒点白糖，轻揉20秒，可去除油漆、油渍等顽固污渍。
5.除异味。将白糖倒入纸袋中并放进冰箱里，可起到竹炭和茶叶一样的除味吸潮作用。
6.延长花期。鲜花在开花时，需要吸收比平时多好几倍的糖分。因此，在花瓶中加些白糖，可让鲜花开得更久。
7.蛋糕保鲜。在储存蛋糕或曲奇的密封容器中放一些白糖，能延长食品保鲜期。
8.天然磨砂膏。白糖磨砂可有效去角质。具体方法是：取适量白糖与杏仁油或橄榄油混合成糊状，轻轻按摩面部及全身，洗后冲净即可。如果喜欢香味，还可适当添加一些精油。
9.润肤。适量橄榄油与白砂糖调匀，抹到嘴唇上，轻轻按摩可去除嘴唇角质，让唇部更加光滑滋润；抹在手上也有同样的效果。
10去栗子内皮。煮栗子前，先用白糖水浸泡大约2小时，煮熟之后，栗子内皮更易去掉。
11.灭蟑螂。等量白糖与烘焙粉干拌均匀，撒到角落即可。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost