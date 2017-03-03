美国基建新需求或将引起日企激烈争夺战
据《日本经济新闻》3月2日报道，美国总统特朗普在国会的施政演说中提出了1万亿美元规模的基础设施投资目标。建设公共设施、铁路、发电厂等将带来新的巨大需求，这对日本相关企业来说是个商机。不过，日本企业可能面临与海外企业的激烈争夺战，日本需要通过政府与民间的合作来强化基础设施出口体制。
特朗普在演讲中表示：“为了开启新的国家重振计划，我将要求国会批准能带来1万亿美元基础设施投资的立法措施。”
“1万亿美元”的数字是特朗普去年10月下旬在总统选举战末期发表的“执政百日计划”中提出来的，称这是今后10年内基础设施投资的规模。这次特朗普再次提及具体规模，很多日本企业期待他能制订和执行基础设施投资的具体计划，以提升经济活力和实现可持续增长。
日本大和综合研究所预测，2013年至2020年，美国需要花3.6万亿美元修缮和重建国内老化的基础设施。根据之前的推算，其中有1.6万亿美元缺少资金支持。如果特朗普执政期间进行1万亿美元规模的投资，那将会缩小资金缺口。
在日本2017年度预算案中，公共事业预算的规模只有6万亿日元（约合526亿美元），与美国的需求不在同一个层次上。美国即将出现的巨大需求扩大了日本企业的商机。
如果日本企业在资源开发设备和火力发电厂建设方面获得的订单增加，那将可以补充未来增幅空间缩小的日本市场。日本政府和民间企业正在积极参与得克萨斯州和加利福尼亚州的高铁计划，如果特朗普执政期间日本能拿下订单，那将是宣传日本技术实力的良机。
当然，特朗普的目的是促进美国经济增长和创造就业。1万亿美元投资的详细情况还不明晰，海外企业参与到何种程度也不明朗。在高铁订单方面，预计还会与中国展开竞争，日本企业的期待目前也只是自己打的如意算盘。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost