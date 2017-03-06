巴塞罗那“移动大会”，中国企业为何一窝蜂卖手机？！
刚刚结束的巴塞罗那“世界移动大会”出现了令人惊讶的一幕，中国参展企业几乎一面倒推出各种手机，这和其他国家的企业大量展出5G技术、机器人、互联网汽车等尖端科技形成了鲜明的对比。
中国的华为、中兴和OPPO，各自租下面积不小的展位，展出的是这两家企业的手机产品。有趣的是，世界手机前两名的手机品牌，苹果压根没有来参展，三星则是展出各种消费类电子产品，智能手机只是其中一小部分。
除了华为、中兴和OPPO外，其他的中国企业则以外国品牌的手机为主打，参加了这次巴塞罗那“世界移动大会”。
在展厅的一个不起眼的角落里，小编发现了黑莓手机。原来，黑莓手机是由中国TCL获得品牌授权后制造的。
距离黑莓展台不远，小编惊讶地看到了阿尔卡特展台，小编上去一看，奇怪，又是清一色智能手机和平板电脑。怎么，阿尔卡特也来趟这趟浑水了？
再一打听，又是一个中国企业买牌子制造的智能手机，这家中国企业也是TCL。
小编这下经验丰富了，再看到任何品牌的手机展出，都不会大惊小怪了，基本上都是中国企业在背后。
例如，展会上看到了摩托罗拉的手机，这早已被中国的联想买下了。
即使是在诺基亚展区展出的诺基亚3310经典手机，实际上是由富士康在背后。
当我们看到诺基亚展区大量的进军5G的展览时，中国背景的手机产品只能偏居一偶，令人无限感慨。
这次的“世界移动大会”规模庞大。2300家企业参展，参观者达11万人，吸引世界3500家媒体到场采访。
5G技术、机器人、互联网汽车，是这次全球顶级移动业者的主流。而中国企业则主要展出较为低端的智能手机产品。如果不是这些中国企业，这次移动大会几乎将无手机展出。例如苹果就没有参展，可见手机产品在这次大会的非主流地位。
从这次移动大会中国企业的表现来看，中国企业走出去的动力很足。华为、中兴和OPPO都租下了很大面积的展位，装潢极尽奢华炫目，并聘请西班牙美女接待参展者。同时，中国企业也赞助了大会的出席证、大会的注册系统。而华为更是在巴塞罗那街头的电信商店布置了华为最新发布的手机招贴。
但是，中国企业无论是自有品牌还是买来的品牌，都集中在手机产品上，与国际企业在移动技术上的创新有着鲜明的对比。中国企业显然还集中在手机性能的改进层面上（操作系统还是外国的），对移动技术的生态创新上，几乎置身事外。
在巴塞罗那展会期间，传来消息说，华为公司的员工有可能面临裁员，公司内部备忘录强调了提高获利的强大压力，而且有一位高层称，旗舰智能手机业务未能达到内部获利目标。
巴塞罗那世界移动通信大会期间，华为消费者业务(包括移动设备运营)部门主管余承东接受路透采访时表示，华为移动部门2016年没有达到内部获利目标，利润率非常低，只是营收超过了目标。
华为创始人兼CEO任正非在之前发出的内部备忘录中敦促所有员工努力工作，称“大家不奋斗就垮了”。
路透社说，任正非这番讲话让一些华为员工感到紧张。华为有逾17万名员工，其中45%在研发部门，华为员工在网上社区称，这个部门的员工最没有安全感。
可见，华为的研发方面显然会出现巨大的人员重组。
从巴塞罗那展会上看，中国企业不应该再在手机制造这种低层次的级别上搞小打小闹式的创新了，而是应该在真正的新技术层面上展开创新。
希望明年的巴塞罗那展会上，不要再看到中国企业一窝蜂卖手机的景象了！
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