中国调降经济增长目标 防范金融风险
北京讯，中国调降了今年的经济增长目标。中国正在推动痛苦的改革来解决债务高企的问题，同时铸造防火墙来防范金融风险。
中国周日发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。
中国去年经济增长率为6.7%，为26年来的最低。
中国的借贷增加和政府开支增加，成为中国领导层担心的问题之一。其他担心的问题包括债务水平提高，以及房地产市场的过热。
纵观今年的政府工作报告，调降的不仅包括GDP增长目标，货币增长M2亦由上年的13%调降至12%，投资消费亦纷纷调降，市场一直预期会扩大的赤字率则仍保持不变，CPI涨幅目标维持在3%左右。
总理李克强在政府工作报告中说，今年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并强调政府将坚持推进供给侧结构性改革，加强风险防控，确保金融业安全。
位于新加坡的德国商业银行新兴市场经济学家周浩说：“整体上，中国的政策立场已经转变为‘风险防控’和‘去泡沫’，这意味着货币政策将逐渐收紧。”
李克强政府工作报告中表明，赤字率拟按3%安排。
李克强说：“当前系统性风险总体可控，但对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。”
他说，要稳妥推进金融监管体制改革，有序化解处置突出风险点，整顿规范金融秩序，筑牢金融风险“防火墙”。
李克强要求，要积极稳妥去杠杆。要在控制总杠杆率的前提下，把降低企业杠杆率作为重中之重。促进企业盘活存量资产，推进资产证券化，支持市场化法治化债转股，加大股权融资力度，强化企业特别是国有企业财务杠杆约束，逐步将企业负债降到合理水平。
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