特朗普重颁入境限制令 暂禁6国公民
华盛顿３月６日电，美国总统特朗普６日签署新版行政令，对上任首月颁布的引起巨大争议并被联邦法院冻结的入境限制令进行修改并重新发布，原行政令当天被撤销。
新行政令仍以《关于保护国家免于外国恐怖主义者进入美国的总统行政令》为名，定于本月１６日生效。新行政令规定在１２０天内停止实施全球难民入境美国项目，９０天内暂禁苏丹、叙利亚、伊朗、利比亚、索马里和也门６国公民入境美国。特朗普还同时签署了相关总统备忘录。
与之前的入境限制令相比，新行政令取消了暂禁伊拉克公民入境的规定；明确了来自暂禁国家的美国绿卡持有者和持有效签证者可以入境；不再无限期禁止叙利亚难民入境。新行政令实施期间，美国将评估针对全球难民和部分国家公民入境美国的背景审查机制。
就解禁伊拉克公民入境，新行政令给出的理由是美伊两国政府的紧密合作、美国在伊拉克的外交和军事存在，以及伊拉克政府打击极端组织“伊斯兰国”的承诺等。美国媒体报道说，这是由于美国国务院和五角大楼基于打击“伊斯兰国”战略的考量，共同向白宫施加了压力。
当天，美国国务卿蒂勒森、司法部长塞申斯和国土安全部长凯利共同举行记者会发布这一新行政令，并分别表达了对新行政令的支持。塞申斯说，颁布入境限制令主要基于国家安全考虑。他还透露，在已入境美国的难民中，约有３００人正在接受联邦调查局反恐调查。
今年１月２７日，特朗普颁布行政令暂禁全球难民和７国公民入境。这一行政令当即受到全美多地抗议和世界多国批评，并于２月３日被一名联邦地方法院法官在全国范围内喊停。美国司法部随后上诉但被驳回，行政令被冻结至今。（新华社）
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