学校招生需家长本科以上学历？中国网友站两派吵翻了
孩子读个书也要看家长学历？
还真有这事儿~
近日，广州某私立学校电子屏上显示，“本校只招收父母是本科以上学历之家长”。据了解，该校是一所私立小学。
而该校官方微信新生通知证实了这一消息，在学生面试的备注栏就明确写着：父母要有本科以上学历。
此事引起了不少家长的热烈讨论，部分家长认为，人家是私立学校，这样规定可能都有他的道理。也有家长认为不公平。
针对此事，网友也是站两派吵翻了：
观点A：有毛病，质疑
@左边手的固执：“本校只招收父母是本科以上学历之家长”。确定这句话没毛病吗？该校招收的是家长而不是学生？
@秦楼：还要求别人本科，自己小学语文没毕业？
@丿去去去：不管家长怎么样，孩子都不能因为家长来受罪，要是全国都有这样的话，这个国家是多么狭隘。还能有未来吗？读书是每个人平等的权利，中国之所以有高考，就是为了让寒门子弟有朝一日能改变自己的命运。坚决反对这样功利的做法
@慕容复的绝招： 纯粹是一种营销手段，我是家长，看都不看，还是私立，在国内读书肯定读公立。如果是香港，或其它国家，可能私立会更好！
@谭老师地理工作室：收入越高的人，如私营企业主、民营外资企业高级管理人员、自由职业者、各种技术人才在社会中享受更高的身份；而收入越低的人，如进城务工者、个体小商贩、下岗失业人员在社会中的身份地位逐渐降低，失去了在文明进程中的话语权，沦为弱势群体。由于这些新的变化，新的教育公平问题也应运而生，就是阶层公平缺失。最明显地体现在合法化的择校费之类“钱学交易”和暗行、半遮半掩、甚至公开的“权学交易”中。我们用最公平的高考方式，最后却追求了教育的不公平。
@吴磊后宫大总管：学历高的人不代表他的素质就高，学历低的人也未必就不能教出大学生甚至研究生以上，像我二伯母就没什么文化但人家五个孩子也培养出了四个大学生（其中一个是研究生毕业后在北京音乐学院当教授）并且毕业后全都有很好的工作，学校要搞清楚是在招家长还是在招学生，不管是公立还是私立，现在的人就爱好攀比，不管父母是什么学历就是爱攀比，现在的孩子真是够累的
观点B：正常，表示理解
@银河唯一的秘密天际最强人物_：这很正常，发达国家和地区的私立学校比公立学校要好，私立医院比公立医院好，只有中国是反过来的。不过最近里面中国的私立学校和医院很多都超过公里学校医院了，这是好事。公立机构本来就是要服务大众的，私立的才是服务少数人的
@San堂果：没有什么好奇怪的，常看港剧的就知道了，私立学校招生对于父母都有要求，父母都要面试！这也没什么好说的，一个愿打一个愿挨！所谓的精英教育了
@曾冠宇_小胖：正常。1. 学生学得好不好，除学校教育外，家庭教育扮演着重要责任（俗话说：熊孩子背后是熊家长）。2.家庭教育好不好，看家长素质。3. 在没有其他好方法来甄别家长素质时，看学历是一个快速的方法。4. 人家是私立学校，爱咋订咋订。
@壹贰肆拾：其实这有一定的道理——学历高的家长孩子普遍成绩更好、更容易管理、教养好同时和父母沟通更顺畅！如果有这样的权利，很多学校都会这样做吧！虽然会让人反感，但这就是事实！
据《南方都市报》采访报道，有家长就反映，该校收费不便宜，实行小班教学，教学质量不错。
而该校工作人员也表示：目前招生已满，如果认可他们的理念，可以先报名，再等学位。
针对该校的做法， 你怎么看呢？
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