中国人一年吃掉7.5亿元美国龙虾 美媒分析原因

美媒称，中国不断扩大的龙虾市场仍在继续增长，它从美国进口的这种甲壳纲动物的价值已创下新纪录。
据美联社3月19日报道称，中国大多数人在2010年前几乎没听说过美国龙虾。2010年中国从美国进口的龙虾价值激增至740万美元（约合5109.9万元人民币）左右，增幅高达250%。去年，中国从美国进口的龙虾价值已超过1.08亿美元（约合7.5亿元人民币），超过了2014年9020万美元（约合6.23亿元人民币）的前高。
缅因州龙虾捕捞者协会会长戴夫·卡曾斯说：“我们在亚洲拓展了新市场，现在一切进展顺利。”
报道称，去年中国从美国进口了1400万磅（约合6350吨）以上的龙虾，这也是一项纪录。前高是2015年的1310万磅（约合5942吨）左右。
报道称，缅因州阿伦德尔县龙虾公司——它在龙虾出口领域发挥着重要作用——所有人斯蒂芬·妮纳多说，促使中国龙虾进口量激增的因素之一似乎与该国“中产阶级”的增长有关。她说在中国，美国龙虾往往比大螯虾、象拔蚌等其他活海鲜更便宜。
妮纳多说：“这是一种买得起的奢华。我的一名顾客说我们的龙虾是海鲜市场里最便宜的东西。”
报道称，缅因州龙虾捕捞量的增长去年也创下纪录，美国捕捞的大多数龙虾都是在缅因州上岸的。去年渔民在缅因州捕捞了1.3亿多磅（约合5.8万吨）龙虾，这是一个前所未有的纪录，是2007年捕捞总量的两倍多。加拿大大西洋公司的龙虾捕捞量也很大，它发往中国的龙虾种类与缅因州是一样的。
缅因州海洋资源部负责人帕特里克·凯利赫说：“亚洲市场是世界龙虾市场的一个重要组成部分。”
报道称，2017年对华龙虾销售量似乎没有减少的迹象。美国今年1月对中国的龙虾出口量达到170万磅（约合771吨）以上，价值达1400万美元（约合9667.4万元人民币）。（编译/龙君）
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