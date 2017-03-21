外媒：中国网络企业挑战硅谷巨头 而且赢了

英国《星期日泰晤士报》网站3月19日刊登美国斯坦福大学胡佛研究所高级研究员尼尔·弗格森的《如何阻止网络大鳄袭击我们？中国人有答案，要不要赌1比特币》一文，文章摘编如下：
已然出现互联网金融博物馆的地方只能是中国。大多数英国人还很少使用“金融科技”一词，但网络银行在北京已经属于旧事物了。我在16日参观了这座博物馆，创始人王巍兴高采烈地向我介绍了各种展品，比如比特币ATM机。这种加密货币已经诞生8年了。在今天的中国，8年就已经老得足以进展柜了。
过不了多久，欧洲将需要建设一座类似博物馆，用来纪念那些政治蠢人。我希望把那些没有理解信息技术革命意义的欧洲政客做成标本，陈列在玻璃展柜里。
信息技术革命始于上世纪70年代的美国，现在已经几乎主导了整个世界。
想要理解信息技术革命，你必须理解三点重要内容。第一，这是一项几乎完全以美国为立足点的事业，即使作出贡献的硅谷科学家其实来自世界各地，即使拉低硬件成本的其实是亚洲制造商。大多数推动个人电脑发展的重大突破是在美国完成的。此外，互联网在美国诞生。网络零售业是亚马逊的创造。基于网页排名算法的网络搜索是谷歌的创造。
第二，上述公司基本都成了市场霸主。脸书网在给员工培训的小红书里写道：“手快的人继承地球。”其创始人扎克伯格肯定继承了相当一大块地球土地，他的脸书网现在拥有12.3亿日活跃用户。
第三，上述主导地位会转化成巨额财富，脸书网今年将凭借网络展示广告进账160亿美元。
面对这场美国网络革命，世界其他地方只有两种选择：要么屈服，要么竞争。欧洲人选择了屈服，你将很难找到欧洲搜索引擎、欧洲网络零售巨头或者欧洲社交网络。美国FANG（投资者对脸书、亚马逊、奈飞、谷歌四大互联网公司的简称）已经实实在在地融入了欧盟。
相比之下，中国人却选择了竞争，他们鼓励本国企业家创立足以对抗硅谷巨头的企业。在当下的北京，人们经常提到的简称是BAT：百度、阿里巴巴和腾讯。这三家公司没有止步于克隆美国同行，每家都在凭借自身实力搞创新。腾讯推出的人气通信工具微信就是很好的例子，用户可以通过二维码名片交换联系方式，使真正的名片被迅速取代。
毫无疑问，看到FANG被阻挡在庞大的中国市场之外，硅谷恨得咬牙切齿。但优步的最新经历不会让硅谷高兴。去年，优步在中国举起白旗，承认无法打败本土叫车软件滴滴出行。
不得不说，我本人钦佩中国挑战硅谷，而且赢了。这不仅对经济而言属于明智之举，在政治上也是明智的。
博物馆是历史的胜利者展示战利品的地方。我刚刚学到的一点是，或许中国正在拿下信息技术战争的最新一场战斗：不仅拿下银行业，而且拿到网上的金钱。
你若不相信我，我愿意跟你赌1比特币——或者840英镑（约合7182元人民币——本网注），如果你只用旧货币的话。
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