朝鲜与马来西亚互相驱逐大使
据报道，朝鲜外务省6日宣布驱逐马来西亚驻朝鲜大使。
朝中社报道说，朝鲜外务省宣布马来西亚驻朝鲜大使为“不受欢迎的人”，限其自当地时间3月5日10时起48小时内离开朝鲜。
而此前被马来西亚政府限期离境的朝鲜驻马来西亚大使姜哲6日晚搭乘马航MH360航班离开马来西亚。
朝方大使: 两国40多年的关系可能受损
2月13日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场寻求医疗救助，随后在送往医院途中身亡。事发后，朝马双方围绕尸检、调查等问题互相指责，先后发生马方召回驻朝鲜大使、召见朝方驻马来西亚大使、致函朝鲜大使馆等导致双方关系紧张事件。
本月4日，马来西亚外交部宣布朝鲜驻马来西亚大使姜哲为“不受欢迎的人”，要求其在48小时内离境。
姜哲已于6日晚离开马来西亚。临行前，姜哲在雪邦吉隆坡国际机场表示，马来西亚政府这一“极端做法”可能会损害两国40多年的关系。这是姜哲在被马来西亚政府限期离境后的首次表态。
姜哲在机场表示，自己说这番话针对的是马来西亚警方在死亡朝鲜男子案件上预设目标的调查，同时表明朝鲜方面的立场。
他再次指责马方未经过朝鲜方面同意就对死亡朝鲜男子进行尸检，并在没有找到任何明确证据的情况下逮捕一名朝鲜公民。
姜哲多次指责马方故意拖延向朝方移交死者遗体，并质疑马来西亚警方调查。
两国会走向断交吗?
马总理:一步一步来
另据马来西亚外交部发言人6日向媒体确认，此前被马来西亚外交部召回的马来西亚驻朝鲜大使目前仍在马来西亚。
马来西亚总理纳吉布6日在参加议会活动时说，驱逐朝鲜大使表明马来西亚在维护国家荣誉和主权问题上的坚定立场。当被问及马朝两国会否断绝外交关系时，纳吉布说，“我们会一步一步来”。
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