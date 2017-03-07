Airbnb的中国模仿者是如何以自己的游戏规则击败这家美国巨无霸的
很难根据周亦畅（音）的描述来猜测他的职业。
他拜访中国的家庭，调查他们的居住条件并提出改善意见。有时他帮他们找干杂活的人，甚至为他们粉刷墙面。他通过一个应用软件来回答他们的问题——有时一天要回答60个问题。
但周亦畅并不是室内设计师或社会工作者。他是小猪短租的客户经理。小猪短租是中国一家像Airbnb的住房分享公司。
周亦畅说：“许多中国人从未经历过住房分享之类的事情，我的工作就是帮助他们了解如何适应房客并解决他们的问题。”
Airbnb于2008年成立于旧金山，但直到去年才成立了中国分部——此时已有数十家中国企业模仿它的经营模式。这些企业吸引了数亿美元的投资并赢得许多中国游客的忠诚度。小猪短租声称自己有大约1000万活跃用户。
这些公司虽然借鉴了Airbnb的模式，但它们也有创新，甚至推出了Airbnb效仿的服务。
住百家是2012年成立于深圳的一家住宿预订网站，在大约70个国家向去那里的中国游客提供短期租房服务。此外，住百家还协助他们策划行程，让房东充当兼职导游。Airbnb直到去年才推出类似服务。
住百家的李乐（音）对《南华早报》说：“我们行业的一则笑话是：‘中国曾经模仿硅谷，而现在是硅谷模仿中国。’”
创新在国内市场甚至更重要，耶鲁大学商学院的雷蒙·张（音）说：“如果你仅仅试图将纯粹的Airbnb模式拿到中国来，它永远不会起作用。”
小猪短租则专注于中国国内市场。
小猪短租的创始人陈驰发现在工作时间将钥匙当面交到房客手里太麻烦了，因此他的公司开始帮助房主安装智能门锁，房客用一次性密码就能自己打开房门。
小猪短租还培训了兼职清洁女工并将他们与房主对接——Airbnb则不提供这样的服务。
房主薇姬·唐（音）利用小猪短租提供的免费建议，在她位于深圳的家里与一位经理见了面。
这位经理在唐小姐装饰着色彩明亮的靠垫和宜家油画的公寓里转一圈说：“你这个地方看起来真不错，只是你的床单有些旧了，你可以考虑买新床单吗？”
“睡个好觉至关重要。”该经理解释道。
唐小姐是第一次当房东。“这种培训真的有用，”她说，“刚开始我懒得在网页上写太多关于自己的信息，但现在我知道如果我增加更多细节——比如说，我在学校学过朝鲜语——这将有助于人们了解我，并吸引志趣相投的客人。”
她的培训持续了一个小时，讨论话题从谁应该付水电费到如何礼貌地拒绝预定申请。然后唐小姐问了一个几乎每位小猪短租用户都会问到的问题：“我如何知道这个人是不是值得信赖？”
为了消除信任障碍，小猪短租鼓励用户将他们的账户与芝麻信用进行关联。芝麻信用利用大数据来评估个人信用。
一些人认为Airbnb和其中国模仿者没有必要进行激烈竞争，至少现在没有这个必要。小猪短租创始人陈驰说：“中国的住房分享市场仍处于初始阶段。我们应该共同努力与酒店竞争，而不是彼此交战。”
25岁的小猪短租客户经理周亦畅将他在深圳4室1厅公寓里3间卧室用来出租。周亦畅说他的房租收入足以覆盖他的租房费用。（香港《南华早报》网站）
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