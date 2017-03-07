韩国企业股价受“萨德”牵连下跌
由于北京进一步加强其针对韩国的报复措施，韩国主要零售商及其与中国存在业务关系的附属企业的股票3月6日继续下跌。
零售巨头乐天集团附属企业的股票遭到重创，截至3月6日上午10时40分，乐天百货的KOSPI指数下跌2.7%，乐天制果跌幅超过2%。
乐天成为首尔与华盛顿上月底达成部署“萨德”协议的最大受害者之一，“萨德”系统要部署在乐天集团曾经的地产上，乐天于本月初将这片土地交给了政府。
乐天3月5日声称，它在中国的四家乐天玛特超市因违反消防规定而停业。
乐天集团在销售上严重依赖中国，去年其免税业务70%以上的收入来自中国游客。它还在全球第二大经济体中国开设了约120家商店，员工总数超过2万人。
乐天的主要竞争对手新世界百货的股价在早上的交易中下跌了3%。它最近才加入到免税业务的竞争中，在主要城市开设了新商店，作为其旨在吸引财力雄厚的中国顾客的扩张计划的一部分。
截至上午10时40分，主要的连锁酒店经营者新罗酒店的股价也因为人们对部署“萨德”的后果日感担忧而下跌了近2%。（韩联社首尔3月6日电）
韩国乐天集团6日称，中国当局对其门店进行了检查，该公司的四家在华零售店已经关闭。与此同时，韩国方面抗议中国在乐天集团同意为美国的导弹防御系统提供土地之后对该公司采取歧视性措施。
乐天玛特超市一名发言人说，在上周受到检查之后，该公司在丹东、常州等地的四家门店已经关闭，但该发言人未提供更多细节。
事情缘起于乐天集团上周批准了韩国的一宗土地互换协议，允许部署美国的“萨德”系统。
中国反对在韩国部署“萨德”。（路透社首尔3月6日电）
据消息人士5日透露，从本月3日起，韩国驻华使馆、总领事馆等驻华外交机构直接受理中国公民签证申请。此举旨在回应 中方为反制“萨德”入韩采取的禁韩游措施。
韩国驻华使馆方面指出，在新浪微博等社交网站上传播的“韩国签证停办”的消息全无根据。目前韩国照常为中国公民办理签证。有意前往韩国旅游的中国公民可持身份证等所需材料到韩国驻华外交机构申请。
考虑到每年数百万中国游客访问韩国，韩国驻华使馆为来访的中国公民亲自办理签证，必将使得工作量增大。尽管如此，韩国仍采取上述举措，是因为有消息人士称中国国家旅游局本月1日向各省份口头下达15日起全面停售韩国游商品的指示。
日前，乐天集团与韩国国防部就“萨德”部署用地正式签署协议之举引发了中方反对。（韩联社北京3月5日电）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost