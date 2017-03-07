印度或紧随中国成第二大经济体 日媒：面临三大难题
《日本经济新闻》3月6日刊登题为《印度迈向经济大国道路上面临的课题》的文章，作者为英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫。文章称，1947年印度独立前夜，首任总理尼赫鲁就“我们和命运有个约会”发表了热情洋溢的演说。70年后的今天，民主已经在印度生根，经济也在持续发展。
前进的路上有什么在等待？联合国预计，2050年时印度人口将可能达到17亿，超越中国的13.5亿。这一数字乍听上去毫无道理，但在1995年还只有3.76亿的印度人口到2015年已经激增至13亿。即便如此，印度还是远比独立之初繁荣。
印度财政部发布的一份经济白皮书指出，该国人均实际国内生产总值（GDP）在过去年的37年里以年均4.5%的速度增长。同时期内，人均实际收入从美国的5%增长到11%。
假设到2050年，中国、印度、美国的人均GDP年均增幅分别为3%、4%和1.5%，届时中国的人均实际收入将达到美国的40%，而印度为美国的26%，也就是中国目前的水平。（以平价购买力计算）世界前两大经济体将依次为中国和印度，美国或将退居第三。
文章称，白皮书将印度转向“开放的贸易、更加开放的资本市场、重视民间部门”作为该国经济发展的重要因素列举出来。当前的莫迪政府也也在继续推进改革，制定《破产倒闭法》，引入商品劳务税。
眼下，印度贸易在GDP中所占比重与中国几乎无异，资本流入水平也与其他新兴国家相当。公共事业部门与国民收入相比也没有出现巨大偏差，政府支出水平也与处于相似发展阶段的国家持平。现政府也在努力削减企业的业务成本、建立更易于吸引投资的环境。
文章称，但是白皮书中也明确展现了印度与其他新兴国家的不同。民间部门不发达，土地所有权保护不充分，教育和医疗领域国家制度的缺失，效率低下的收入再分配。
长期课题之一是教育。由于教育的责任由邦政府承担，莫迪政府提出了各邦竞相改革的思路。但是在教育问题上这一政策并未能充分发挥作用。
二是环境。到2050年，印度的实际GDP可能达到现有规模的五倍。城市化进程加速，人口不断集中。印度必须在化石燃料使用尚未出现激增的情况下实现发展。
三是外部环境。在合理条件下进行计算的话，今后十年，印度的资本和服务输出在全球GDP中的占比将在现有0.6%的基础上翻番。但是考虑到发达国家现在出现的反全球化动向，印度的增长未必会一帆风顺。
文章称，短期内需要担心的是低迷的投资。白皮书认为，企业依赖贷款的特性和银行的不良债权将妨碍投资和增长。必须对金融体系实施根本性改革。
印度要想作为新兴民主大国提升影响力，其领导人必须具备解决上述难题的坚强意志。今天的印度再次迎来了与命运的约会。（编译/刘林）
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