阿里巴巴联手Lazada，新加坡人可在淘宝英文站购物了

阿里在一年前收购了东南亚最大的电商平台Lazada，现在，阿里巴巴和Lazada正在联手将淘宝网的精选产品带到富裕的新加坡市场，这是阿里收购Lazada后双方达成的首次合作关系。
Lazada新加坡的首席执行官Alexis Lanternier说，Lazada将推出一个直接链接到淘宝的专门网站（taobao.lazada.sg）。一开始，该新网站将在Lazada现有500万个产品的基础上添加40万个淘宝平台的产品。
中国电商市场的增长已经开始放缓，而对于不满足于国内市场、野心勃勃的阿里巴巴来说，这只是阿里在国外市场迈出的一小步。阿里与Lazada现在正在准备在快速增长的地区（东南亚）深化业务合作，以防亚马逊在2017年进入东南亚市场带来的威胁。Lazada一直在扩大其配送网络并探索新领域：如杂货电商。
通过把淘宝和Lazada两个平台相连接，这两家电商得以减缓近几年来新加坡人不断从国外网站购物的势头。在新加坡，喜欢买便宜货的人早就已经直接从淘宝上购买产品了，因为淘宝上的产品价格往往远低于新加坡的零售价。据经济学人智库的说法表示，新加坡是世界上物价最昂贵的城市。
Lanternier表示，然而，很多新加坡人是通过中间商从淘宝购买的，消费者需要缴纳一笔中间费，这往往导致了一些与退换货相关的问题。另外，诈骗也是另一个问题：由于假货问题，淘宝在去年被美国贸易办公室重新列入“恶名市场”名单。
由于淘宝是一个开放性平台，它要对平台进行监管可能很困难，但是如果Lazada的顾客一旦遇到假货问题的话，Lazada承诺会立即采取快速行动，以保护消费者的利益。
Lanternier说：“我们想要解决这些困难，让新加坡购物者能够真正轻松放心地购物。现在，一切都被翻译成英语展现在新加坡消费者面前，他们不用再担心物流选择、付款方式以及退换货等问题。现在，消费者将能够全程追踪他们的订单情况了。”（雨果网）
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