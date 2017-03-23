香港或起诉运送“新加坡装甲车”的船运公司和船长

海关回复《香港 01 》查询确认，经深入调查及搜证后，已有足够证据证明有人违反战略物品管制制度，今日检控付运装甲车的船公司及船长。





邓忍光曾透露 新加坡政府从来非调查对象





海关关长邓忍光今年 1 月底曾回应传媒指，装甲车的运输过程中牵涉到多个团体及公司，但由于事件涉及刑事检控，当时未能透露起诉对象及当中细节，但他其时指，只要案件进入法庭审理程序，有关数据届时就可以公开，而按海关以往的检控经验，由起草到提讯须时约 3 个月，当时他又透露，新加坡政府从来都不是调查对象。





事发于去年 11 月，香港海关在葵涌货柜码头例行巡查期间，在一艘从台湾来港的货船上，发现有 9 辆新加坡陆军 AV-81 装甲车，于未申报下抵港，因此立即扣查该批装甲车及军备，其后新加坡国防部承认该批军备属新加坡武装部队，并向海关提供数据。海关扣查两个月后，于今年 1 月归还。

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