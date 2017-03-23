香港或起诉运送“新加坡装甲车”的船运公司和船长

香港《南华早报》22日引述熟悉内情的特区政府人士的消息称，香港海关将对去年负责运送新加坡军车的APL公司及船长提出起诉，控告其“在没有执照许可的情况下运送重要战略物资”。
去年11月，9辆在台湾参加完军事训练的新加坡陆军装甲车经香港运回新加坡时被香港海关扣留。这些车辆没有被列在通关清单上，是香港近20年来查获的最大宗“战略物资”。此事一度引发外媒热议“中国警告新加坡与台湾的关系”，今年1月底，香港海关放行新加坡军车。
《南华早报》引述专家的话称，起诉船运公司会造成一种印象“他们成了中新外交关系的替罪羊”，建议对该公司发出警告，而非起诉。（环球时报）
海关回复《香港01》查询确认，经深入调查及搜证后，已有足够证据证明有人违反战略物品管制制度，今日检控付运装甲车的船公司及船长。
邓忍光曾透露 新加坡政府从来非调查对象
海关关长邓忍光今年1月底曾回应传媒指，装甲车的运输过程中牵涉到多个团体及公司，但由于事件涉及刑事检控，当时未能透露起诉对象及当中细节，但他其时指，只要案件进入法庭审理程序，有关数据届时就可以公开，而按海关以往的检控经验，由起草到提讯须时约3个月，当时他又透露，新加坡政府从来都不是调查对象。
事发于去年11月，香港海关在葵涌货柜码头例行巡查期间，在一艘从台湾来港的货船上，发现有9辆新加坡陆军AV-81装甲车，于未申报下抵港，因此立即扣查该批装甲车及军备，其后新加坡国防部承认该批军备属新加坡武装部队，并向海关提供数据。海关扣查两个月后，于今年1月归还。_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost