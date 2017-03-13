中国谨慎斟酌是否参与TPP 专家称RCEP更务实
香港《南华早报》网站3月12日刊发题为《中国对陷入停滞的环太平洋贸易协定谈判采取观望态度》的文章称，观察人士预计，中国下周将参加由跨太平洋伙伴关系协定（TPP）签署成员召开的会议，因为北京要确立其亚太地区贸易协定巩固者的角色。
文章称，北京对TPP曾持怀疑态度，视之为华盛顿遏制中国的一个工具，因为中国被排除在这个由奥巴马领导的美国前政府牵头签署的协定之外。
然而，随着美国总统特朗普上任后宣布退出协定，该贸易协定变得前途未卜。观察人士现在都拭目以待，看看中国能否填补美国留下的领导真空，或是推进它自己倡导的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。
TPP成员代表将于3月14日至15日在智利首都圣地亚哥举行会议，探讨在没有美国参加的情况下使协定生效的可能性。
中国外交部发言人耿爽10日表示，收到邀请后，中国正“积极研究”与会事宜。
耿爽表示，中方支持亚太区域经济一体化发展，愿同智利及有关国家加强对话协调，推动建立亚太自贸区，打造开放型亚太经济，为亚太和全球经济健康发展注入新动力。
耿爽说：“我们希望此次会议为实现上述目标作出贡献。”
文章称，由于美国退出TPP，特朗普实际上扼杀了这个协定。因为协定规定，TPP如果要继续生效，就需要获得12个成员中至少6个成员批准，并且它们的国内生产总值（GDP）总和要占到全部12个成员GDP总和的85%。而美国一国的GDP就占成员GDP总和的约60%。
日本已批准该协定并仍然希望特朗普回心转意。特朗普宣称该协定有损美国的就业和主权。澳大利亚建议中国取代美国在这一协定中的角色。
观察人士说，鉴于特朗普表现出的保护主义倾向，北京对TPP的态度发生了细微变化，希望从中吸取经验。
文章称，中国尚未明确表示它是否愿意加入这一协定，但它正努力推动RCEP——包括东盟十国及中国、澳大利亚等其他六国在内的自由贸易协定。
中国官方研究机构的一位研究员说，北京可能有兴趣了解TPP的谈判进程、运作方式以及它所代表的新规则及国际贸易趋势。
这位不愿透露姓名的研究员说：“中国有必要从中了解情况。但是，我们仍然保留自己的选择权，直到我们确定愿意接受哪些规则、不愿接受哪些规则，直到我们确定我们能够成为这个组织的领导者。”
中国人民大学的国际关系学教授金灿荣指出，尽管特朗普可能为中国加入TPP创造了机会，但是北京不会仓促承担贸易协定的领导者角色。
他说：“中国决策者对TPP以及是否要代替美国领导全球化还没有作出决定。”
他表示：“关注一个较低标准的区域贸易协定目前来看可能是更为务实的选择。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost