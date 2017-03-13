中美大碰撞即将到来？
核心提示：占主导地位的大国保留着最强的军事实力，但在经济上逐渐丢掉地盘。与此同时，对于新兴大国，经济实力的增长将会在某一时刻远超出军事实力的增长。最终，军事实力必定会赶上经济实力，也就是在这一时刻，昔日霸权大国将会被新的大国取代。
3月13日报道 西班牙《起义报》3月11日刊发何塞·巴伦苏埃拉·费霍题为《中国VS美国：即将到来的碰撞》的文章称，进入21世纪后，资本主义面临一个新的挑战：中国。中国的起点低，但如今中国正在以惊人的速度前进。虽然美国依然是第一超级大国，但中国在经济、科技和军事等方面正在赶超美国。
文章称，资本主义制度有史以来就在经济增长方面存在差异性，不同时期占据主导地位的国家也不同，比如历史上出现过荷兰、英国和美国称霸的各个时期。二战结束后，美国变成超级大国，在经济和军事上力压群雄。在接下来的25年中，欧洲和日本迅速崛起并向美国靠拢。但是之后，随着新自由主义的兴起，这些国家的经济增长速度趋于同步。美国相对于日本和德国的衰落似乎已经停止，至少不再那么严重。
在人均国内生产总值（GDP）方面，根据国际货币基金组织按购买力平价计算，2015年中国的人均GDP是美国的26%左右；而就GDP总量而言，中国已经超过美国。
文章称，在争夺经济和政治主导地位方面，科技进步也是关键因素之一。过去中国在这方面可以说还相当落后。但近年来却呈现出非常可观的数字。中国在研发上的绝对支出已达到相当规模，仅次于美国。在研发经费投入强度上，中国的水平仍远低于日本、美国和德国。换句话说，在这方面，中国的技术扩张还有很大的提升空间。如果中国的研发经费投入强度与德国持平，绝对支出的数字就会超过美国。必须强调的是，在科技领域看重的就是绝对支出数字。
还可以比较一下中国、美国和全世界的军费开支。2001年至2014年，中国军费增长速度远超美国。军费开支增速参差不齐，但中国的绝对支出仍远低于美国。然而，中美军费开支之间的差距正在缩小。
文章称，纵观历史，有一点并不新奇，那就是占主导地位的大国保留着最强的军事实力，但在经济上逐渐丢掉地盘。如果这一趋势持续，经济实力与军事实力之间就会脱钩。与此同时，对于新兴大国，经济实力的增长将会在某一时刻远超出军事实力的增长。最终，军事实力必定会赶上经济实力，也就是在这一时刻，昔日霸权大国将会被新的大国取代。如果这一趋势持续，权力中心的变化有可能在10到15年内出现。
文章称，以上的分析虽然肤浅，但已经足以证实很多人都知道的事实：中国已经开始赶上甚至超越美国的经济实力。未来几年这一现象将会更加明显。这很有可能造成更大程度的碰撞。（参考消息网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost