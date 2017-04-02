    • 2017年4月2日

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    新加坡这10万2G老人，非常可怜

    星期日, 四月 02, 2017


    新加坡最近发生了一件事，就是政府宣布，将于4月1日起关闭2G网络。当局采取了各种措施，协助2G用户更换成3G或4G网络。过去一年，当局成功将10万2G用户给予更换。

    但是，4月1日关闭2G网络那一天，新加坡竟然还有10万2G用户，尚未更换成3G以上的网络。

    这令人倍感惊讶。


    新加坡是在两年前宣布从今年4月1日起关闭2G网络的。电信公司推行各种举措和动用各种资源，协助2G用户更换网络。过去三个月，政府也采取了多种措施，与电信公司、基层组织等合作，对2G用户展开宣导，这包括在邻里设点宣传，通过报纸、电台和电视发布广告，并在民众俱乐部、公共图书馆和外劳宿舍张贴海报等。

    当局也要求电信商允许2G用户保留现在的手机配套，提供廉价的3G手机（50新元，和2G手机价格相仿），电信运营商也推出配套，让用户可以免费获得手机。

    根据亚洲新闻台的报道，目前使用2G网络的用户主要是老年人。这些老年人或许还不知道他们使用的电话网络正在关闭，到了4月18日将彻底关闭。届时，他们将无法打电话或发简讯。

    有民众指出，这些老年人并不是和子女住在一起，因此，他们不懂得如何使用与更换手机。

    尽管最近几天，电信商门市部老年人更换手机的人数增加了。但过了4月1日，竟然还有10万人继续使用2G手机。

    这从一个侧面可以看到这些老年人的生活境遇。

    或许他们并没和子女或者孙辈住在一起，因此他们使用只能手机有困难。

    或许他们的子女并没有想到这些老人迄今还用着2G网络，甚至不知道2G网络已经关闭。

    而且，他们的子女也无暇送给老人一个智能手机，让老人可以玩玩游戏、看看网络视频。

    10万2G老人，在500多万人口的新加坡，不是一个小数字。他们究竟为什么不来更换2G网络，想想他们真的狠可怜。

    如果电话网络没有了，那些需要致电求救的老人，究竟会怎样？这令人不寒而栗。

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