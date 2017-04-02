新加坡共享单车出师不利

融合“互联网+交通”理念的共享单车2017年年初在新加坡迅速发展。今年2月中旬，中国共享单车公司ofo率先进军新加坡市场；3月21日，摩拜单车也宣布在新加坡提供共享单车服务。这两家企业开始与新加坡共享单车公司oBike争夺市场份额，初步形成“三足鼎立”局面。
三家公司都提供“无车桩”共享单车服务，用户通过手机APP确定单车位置､扫码开锁，单车可停在任意允许停放的公共区域，无固定取车和归还地点的限制。目前，新加坡已有上千辆共享单车在运营，在地铁站､学校､公园等需求比较旺盛的地点，投放数量相对较多。为鼓励民众使用，三家公司在周末等特定时段推出免费试骑活动。
据记者了解，不少新加坡民众对共享单车持支持态度，认为骑车有助身体健康､共享单车能在一定程度上避免重复投资从而合理利用资源､减少碳排放､方便短距离出行等，但尝试使用共享单车的民众比对共享单车感兴趣的民众少。天气炎热以及时常有暴雨､先手机定位找车再找骑车路线可能比搭乘熟悉的公共交通工具费时间､一些地方自行车道还不完善等因素也让一些民众对共享单车持观望态度。随着共享单车的推广，用户乱停车､特定时段停放车位不足､自行车损坏等问题也逐渐暴露出来。
为鼓励减少使用汽车，新加坡早在2013年就提出了“全国自行车推广计划”，并在多个市镇开设专用自行车道，这一计划正通过较小范围试点积累经验，逐步推广。2017年第一季度共享单车发展方兴未艾之时，新加坡陆路交通管理局(陆交局)叫停了原定今年年底在裕廊湖区推广的大规模共享单车计划，表明新加坡政府对发展和管理共享单车持审慎态度。
陆交局3月24日通过新闻公告宣布，终止2016年7月开始的共享单车招标计划，理由是2017年上半年已有完全由私人企业资助的无车桩共享单车服务进军新加坡，这些公司希望在未来一两年拓展服务范围。基于此，政府无须再出资补贴､建设共享单车系统。
据悉，裕廊湖区共享单车招标计划的投标工作2016年12月已截止，包括ofo和摩拜单车在内的13家企业参与了投标。取消招标的消息发布后，业者､专家学者接受当地媒体采访时表示支持陆交局的做法。《联合早报》援引新加坡国立大学土木工程系教授李德纮博士的观点说，当企业以“光速”推进而政府计划还是“龟速”时，政府机构“退场”是明智之举。
在新闻公告中，陆交局也呼吁共享单车公司和用户注意单车的停放地点，不能给他人造成不便；共享单车公司也有义务提醒用户遵守停放规则。陆交局说:“我们将对所有乱停放的共享单车采取严厉执法行动，包括扣押单车､处以高额罚款等。如有必要，(政府部门)也将采取管制行动。”
新加坡隆道研究院研究员孟羽认为，在新加坡推广共享单车､发展共享单车系统，符合环保健康的国际趋势，也契合新加坡可持续发展的国家建设理念。总体而言，道路､林荫道､存放地点等硬件设施的完善都可弥补自然地理条件对骑车的不利影响，可以说共享单车的推广是挑战与优势并存。
此外，共享单车兴起后，相关交通法规对骑行者的基本条件､自行车基本配置､路权的优先次序等都没有明确规定，这也带来了交通安全隐患。孟羽认为，要实现更全面积极的目标，还需要及时发现交通法规､公众教育及公私合作等方面存在的问题，并加以解决。(新华社记者包雪琳，原标题：新加坡共享单车“三足鼎立” 挑战与优势并存)
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