白头发增心脏病发作风险

最新硏究显示，早生华发意味着心脏病发作的风险增加。科学家发现，头发变白可能表明向心脏供血的动脉的受损风险增加。
他们认为，引发冠状动脉疾病的部分生物学机制也会导致头发变得灰白。这些机制包括:脱氧核糖核酸修复能力受损、氧化应激、炎症、激素变化和细胞生长停止。
有了这一研究结果， 就可以通过查看头发颜色来辨别哪些患者心脏病发作的风险最大。
埃及开罗大学心脏 病专家伊里尼·塞缪尔说:“动脉粥样硬化(动脉疾病)和头发变白经由相似的生物学途径发生，两者的发生率都随着年龄的增长而上升。我们的研究结果表明，不管实足年龄是多少岁，头发变白揭示的是生物学年龄，且可能是心血管风险增加的警示标志。”
硏究团队研究了 545名 因疑似患有冠状动脉疾病而接受过计算机断层扫描的成年男子。冠状动脉疾病会影响向心脏输送氧气和营养物质的血管。
根据动脉状况和头发颜色，研究对象被分为几组。
用从1（纯黑）到5（纯白）的“头发变白评分”来给 头发灰白程度进行分级。每名研究对象的头发灰白程度由两名独立观察员来确定。
研究人员发现，头发变白评分达到3分及以上与冠状动脉疾病发病风险显著增加 相关。
动脉受损患者的头发变白评分髙于动脉健康的硏究对象。前者动脉中有钙沉淀的 可能性也更高。
事实证明，头发变白与高血压和血脂水平异常一样，是预示冠状动脉变窄和硬化的独立因素。
塞缪尔说：“还需要与皮肤病学专家携手开展进一步的研究，以深入了解会导致 头发变白的遗传因素和有可能避免的环境因素。”
该硏究结果是在欧洲预防心脏病协会 2017年年会上公布的。
英国心脏基金会资深护士埃米莉·里夫表示：“遗憾的是,动脉粥样硬化和头发变白只是衰老过程的一部分,有些人比其他人更容易出现这种情况。”
她说:“在开始用头发颜色判断罹患心脏病风险之前，我们需要进行规模大得多的研究。如果你年龄超过40岁，并且对自己的心脏健康感到担忧，那就应该请全科医生为你做体检。”（英国《每日电讯报》）
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