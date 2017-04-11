绕过马六甲海峡和新加坡 中东石油下月起从中缅油管输入中国昆明

综合讯，中国和缅甸昨天就两国谈判长达十年的石油管道一事，达成协议。中国外交部副部长刘振民说，石油管道很快将投入运营。
新加坡海峡时报引述路透社指出，这条770公里长的油管将为中国提供进口中东原油更直接的途径，从而绕过拥挤的马六甲海峡和新加坡。
应中国国家主席习近平邀请，缅甸总统吴廷觉6日起开始对中国进行国事访问。这是去年3月缅甸新一届政府成立以来，缅甸国家元首对中国的首次访问。
刘振民在两国元首会谈后向记者介绍了吴廷觉总统此访取得的重要成果：“在签署的9个合作协议中，包括中缅石油管道协议。中缅石油管道已经建好一段了，中方炼油厂在昆明附近已建好，协议签署后石油管道很快会投入使用，将为管道沿线带来很大收益，这是吴廷觉总统此访的一个重要成果，也为双方下一步深化务实合作树立了很好的样板。”
路透社说，这条管道建好已经有两年了。
10日，就在中缅领导人北京会谈之际，远在4000公里外的孟加拉湾畔，运载14万吨原油的“联合动力号”成功靠泊缅甸皎漂马德岛港。油轮靠港后，缅甸当地海关、移民局、检疫局等有关部门工作人员对其进行商检，并布放围油栏后，马德岛原油码头的卸油臂开始对该油轮进行卸油作业。
这艘油轮上运载的来自阿塞拜疆的原油，开始源源不断地被输送到岛上储油区内巨大的储油罐内，达到一定量后再输入管道。这是一个标志性的时刻，中缅原油管道工程正式投运！
中缅油气管道项目是于2010年6月在两国总理共同见证下开工。项目由天然气管道项目和原油管道项目组成，目前天然气管道项目已经安全平稳运行到第5个年头，为中国西南地区和缅甸的经济发展起到了积极推动作用。
有分析指出，中缅原油管道工程投运后，中国开辟印度洋能源通道、实现油气进口多元化的构想，已经变为现实。这使得中国的油气进口在一定程度上减轻了对马六甲海峡的依赖，对中国的能源安全有着重要意义。
香港《大公报》10日称，中缅原油管道经过两年的拖延之后，将在今年5月正式投入使用。
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