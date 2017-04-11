第三次朝鲜战争是否会爆发，全球关注

白宫表示考虑“所有选项”
【法新社华盛顿4月9日电】美国总统特朗普的一名亲信顾问周日证实,特朗普愿意研究“消灭”朝鲜核威胁的“所有选项”，并保证向朝鲜半岛派航母是一项 预防措施。
在对叙利亚空军基地实施惩罚性打击后还不到48小时，美国就决定将“卡尔·文森”号航母及其舰队派往朝鲜半岛,同时明确提到平壤核威胁。该决定是一个警告。
美国总统国家安全事务助理麦克马斯特指出，该部署是应对“如今具备核能力的流氓”政权的“慎重”措施。
麦克马斯特在接受福克斯电视台采访时表示，总统要求军事顾问们“作好拿出一整套选项的准备，力求消灭美国人民以及我们在该地区的盟友和伙伴所面对的这一威胁。
美国国务卿蒂勒森认为，平壤应该注意美国对叙利亚的打击。他在接受美国广播公司电视台采访时声明:“所有国家都能从中获得一个信息，即如果你违反国际法，如果你违背国际协议，如果你不遵守承诺,如果你对别国构成威胁，届时就很可能有针对你的应对措施。”
蒂勒森还否认了关于美国计划刺杀朝鲜最高领导人金正恩的传言，表示“不知道有任何此类计划。”
他强调:“我们不打算颠覆朝鲜政权。这不是我们的目的。所以，朝鲜为开发核计划所声称的理由根本不可信。”
美国是在美中元首会晤刚刚结束后决定派遣航母并作出这些声明的。特朗普和蒂勒森在这场会晤前后都公开强调，如有必要，美国作好了“独自应对”平壤政权的准备。
蒂勒森周日明确指出，华盛顿要求“中国政府采取额外措施”敦促朝鲜停止核军备计划。
【英国《每日电讯报》网站4月9日报道】在 美国国务卿坚称他希望中国能对平壤施压之际，白宫国家安全事务助理周日称，美国决定派一个海军航母战斗群驶向朝鲜半岛，这是对朝鲜的挑衅行为作出的“慎重”反应。
麦克马斯特说:“这是慎重之举，不是吗?” 他说:“这是一个如今拥有核能力的流氓政权。特朗普总统认为这是不可接受的，他认为朝鲜半岛无核化势在必行。”
【美国《洛杉矶时报》网站4月9曰报道】白宫认为美国对叙利亚的导弹袭击取得了成功。这一事件刚刚过去，特朗普政府周日又向朝鲜释放出相当明确的信号——不要冒险成为下一个。
有越来越多的迹象表明，平壤可能在准备第六次核试验。在这种情况下，美国部署在新加坡附近海域的一个航母战斗群挥师北上，驶向朝鲜半岛。特朗普总统与东京和首尔的领导人通了电话，并且美国政府高官也明确表示，在应对美国或其盟友所面对的威胁方面可以采取 “所有选项”。’
朝被指近期将搞核试验
【美国《华盛顿邮报》网站4月9日报道】在朝鲜金正恩政权下周准备庆祝重要纪念日之际，一个以“卡尔·文森”号航母为首的美国海军战斗群周日驶向朝鲜半岛,“以保持战备状态”。
朝鲜预计将于4月15日举行大型阅兵式， 以庆祝开国领油金日成诞辰105周年，并将在 4月25日为朝鲜人民军建军85周年举行类似的盛大庆祝活动。
分析人士预计，般近的一系列导弹发射将会继续。该国已知核试验场地周围的活动引发了人们对于平壤可能正准备进行第六次核试验的担忧。
【韩联社首尔4月10日 电】韩国囯防部10日表示，美国“卡尔·文森”号核动力航母驶入韩半岛海域，目的在于为有效应对朝鲜可能进行的核试验等一系列战略挑衅行为作准备。
韩国国防部发言人在当天的例行记者会上被问及如何看待“卡尔·文森”号驶入韩半岛海域时表示，美国充分认识到半岛紧张肩势的严重性，且朝鲜可能会采取战略挑衅，尤其是进行核试验与导弹发射的可能性逐渐提高，因此派遣“卡尔·文森” 号提前作各种准备。
发言人在被问及美国在韩海域部署“卡尔·文森”号是否会加重韩半岛紧张局势时表示，4 月有金日成生日、朝鲜建军节等重大日子，朝鲜很有可能借机进行新一轮核试验或导弹发射等战略性挑衅。因此，有关部门正在作相关准备，以确保应对工作万无一失。
【韩联社首尔4月10日电】韩国世宗研究|所统一战略研究室主任郑成长日指出，朝鲜有可能在韩国下一届政府成立前进行一次核试验。郑成长说，不能排除朝鲜在25日建军节前核试的可能性。
【韩国《朝鲜日报》网站4月10日报道】美|军肮母8日被紧急派往韩半岛附近海域，东北亚政治局势正在走向更加紧张的局面。
此外，美军太平洋司令部宣布:“在日本东京都的横田基地部署了‘全球鹰’高空无人侦察机。”“全球鹰”最高可在20公里上空对相当于韩半岛一半面积的10万平方公里区域进行侦察，这表明了持续对朝鲜动向进行观察的意志。
【德新社北京4月10日电】中国周一呼吁有关各方保持克制并避免让局势恶化。两天前一美国航母战斗群受命改变路线，驶向朝鲜半岛附近海域。
当被问及中国对于美国航母部署的立场时，中国外交部发言人华春莹在记者会上表示，中方一直密切关注半岛局势发展。她说，在当前形势下,有关各方都应保持克制，不做加剧地区局势紧张的事。
【韩联社首尔4月10曰电】韩国总统热门人选文在寅周一对美国可能袭击朝鲜表示担忧。他称不经首尔同意，半岛上不应有任何军事行动。
这位共同民主党总统候选人还誓言将尽全力阻止半岛发生武装冲突。
文在寅说:“如果我当选总统，我将尽早访问美囯，与美方商讨彻底解决朝核问题的办法。”
他述说:“我将竭尽所能避免半岛发生战争。无论如何我们都不会允许其他国家决定半岛的命运。”.
美朝意外冲突风险大增
【俄新社莫斯科4月9日电】俄罗斯联邦委员会国防和安全委员会主席维克托-奧泽罗夫不排除美国对朝鲜军事设施实施导弹袭击的危险。他提醒称,华盛顿用囯家安全来解释对叙利亚空军基地的打击，朝鲜可能会被理解为更大的威胁。
【俄新社4月9日报道】美国借伊德利卜化武攻击事件对沙伊拉特空军基地进行了打击，尽管叙利亚不但加入了《禁止化学武器公约》，而且销毁了这种武器。
奥泽罗夫说：“但朝鲜没有签署《不扩散核武器条约》。这可能令特朗普想打击朝鲜。”
【韩国《中央日报》网站4月10日报道】特朗普政府曾在不同场合就朝鲜的挑衅作过“所有选项都在考虑范围之内”的表态。以往小布什政府在对朝施压时也曾使用这一表述，意思是“武力攻击也可以考虑”。但这次的情况更加严重。
【美国全国广播公司电视台4月7日报道】美国国家安全委员会在中美首脑会晤之前重新探讨对朝政策时提出了重新在韩国部署战术核武器的方案，以应对朝核开发活动。值得一提的是，报道称安全委员会还讨论了派遣韩美特种部队入侵朝鲜破坏基础设施等方案，对金正恩直接施压。
报道称，特朗普在叙利亚对平民使用化学武器后宣布叙利亚“越过了红线”，然后在一天后立刻下令对叙利亚空军基地进行打击。美国现在还没有明确说明对朝鲜设定的“红线”是什么，但大部分观察认为，“第六次核试验”就是美国的“第一轮禁区”。
【香港《南华早报》网站4月9日报道】由“卡尔·文森”号航母领衔的美国海军战斗群向西太平洋驶去，外界将此举视为美国在朝鲜半岛的又一次武力展示。
报道称，在观察人士警告朝鲜半岛爆发意外冲突的风险正在不断增加之际，美国海军下达了这样的命令。尽管美国和朝鲜都会避免单边行动，但该地区愈发紧张的局势意味着，任何一方在匆忙中都有可能误读另一方的行动。
中国国际战略研究基金会的张沱生说：“美国和朝鲜都不愿主动发起战争，但是爆发冲突的风险更高了，因为小小的一次误读或意外就有可能给朝鲜半岛带来战争。”
报道称，严格来说，朝鲜和韩国现在仍处在交战状态。自朝鲜战争结束以来，两国一直没有缔结任何和平条约。
报道称，美韩已经扩大了在该地区举行的海上联合军演的规模，并且将年度军演的措辞由“防御性”改为“先发制人”。作为回应，平壤已经加快了核武器和其他武器的研制进程。分析人士说，所有这些举动都有可能引发误读，这极大地增加了爆发冲突的风险。来自韩国外国语大学的黄在浩（音）说，华盛顿在对朝采取任何行动前，必须掌握有关朝鲜核武库的准确信息，这一点至关重要。
黄在浩说：“缺乏准确信息意味着美国无法安全、迅速地瓦解朝鲜的核攻击能力。朝鲜可以通过向韩国、日本、甚至是美国发射装有核弹头的导弹迅速进行反击。”
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