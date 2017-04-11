新加坡一男子持刀威胁砍人 似遭警方电击制服

一名网民在社交媒体发布视频显示，在新加坡兀兰长堤坊外，一名男子挥刀企图砍人，警方劝说无效后，疑似使用电击枪将他制服。
网民昨天（10日）傍晚7点23分上载视频。画面显示，一名黑衣男子由于持刀，被两名警察上前盘问。
画面上看，男子情绪稍显激动，不时抬起手比划，且迟迟没有放下刀子。
Happened in Woodlands lol pic.twitter.com/LkmsHrKNqv— 卐 (@Purgat0ry__) April 10, 2017
这名推特用户过后又上载另一段视频。
视频显示，现场出现了更多警察，涉事男子被警方按倒在地。Part 2 pic.twitter.com/NMI3QMJcff— 卐 (@Purgat0ry__) April 10, 2017
据拍摄视频的用户评论，涉事的持刀男子疑似吸毒与携带毒品，因此亢奋地在兀兰一带携刀游走，并企图伤人。警方因此使用电击枪，将他制服在地。
新传媒新闻8频道网站说，警方受询时表示，事件发生在前天（9日）晚上约11点。涉事男子持刀在兀兰一带游走，并威胁要用刀砍人。警方接获报案后赶往现场，在劝说无效后将其逮捕。男子今早被控上法庭。
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