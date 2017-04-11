中国立下宏图大志转向大数据经济

中国对由工业和信息化部主导的 2017大数据产业峰会不遗余力。此次会议的主要目标是向IT行业解释《大数据产业发展规划〈2016-2020年>》,该规划由工信部发布.
该规划的主要目标是让大数据相关产品和服务业务收入到2020年突破1万亿元人民币，年均复合增长率保持30%左右。
中国希望敦促经济官员、各类研究机构的负责人和技术公司的企业家共同努力，落实“国家大数据战略”。
媒体称，对于创新躯动的增长和更好的IT服务来说,大数据是罕见机遇。
工信部在峰会上承诺了多项事宜，包括建设更强大的网络和数据中心基础设施、支持数据开放共享、制定新的行业标准等。
此外，有关方面在承认官员为何对大数据计划如此迫切时也体现了更坦率的态度。针对政府部门和企业数据共享不利以及缺乏相关法律体系和专业人员的支 持等，峰会上的发言充斥着公开的批评。
专家认为，变革不可避免。
淸华大学数据科学研究院执行副院长韩亦舜说，大数据与云计箅、人工智能可以为中国企业家提供垄断企业没有阻断的机会。
他说:“在中国，推动商业机构经营方法彻底变革的力量和比在美国或日本都 强。原因在于，现有的方式太难实施。”他说，这就是电子商务在中国得以如此迅速发展的原因。
淸华大学经济管理学院教授陈剑说，中国企业需要聚焦于如何降低成本，也就是少花钱、多赚钱。
这个过程凸显出规模经济带来的生产力和好处，并且着力提升价值——即更好的商品和服务收取更高的价格。
陈剑解释说，这将是立足于信息技术的过程，即公司通过大数据硏究顾客行为，调整自身战略。（南华早报）
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