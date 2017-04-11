俄伊警告美再越红线“武力回应” 称不会再容忍侵略行为

【英国《独立报》网站4 月9日报道】题：俄罗斯和伊朗警告美国，如果再在叙利亚越过红线，两国将“以武力回应”。
俄罗斯和伊朗警告美国说，如果再在叙利亚越过它们的“红线”，两国将“以武力回应”。
在叙利亚空军基地上周五遭受巡航导弹打击后,这个支持叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的联盟发表联合声明威胁说，“不管谁越过红线，它们都将采取行动。”
该联盟的联合指挥中心说:“美国侵犯叙利亚就是越过红线。从现在起，对于任何侵略者，任何逾越红线的做法，不管是谁，我们都将武力回应。美国很清楚我们的应对能力。”
这个联合指挥中心今天还说，导弹打击阻止不了它“解放”叙利亚，美国在叙利亚北方的军事存在是非 法“占领”。
【俄新社莫斯科4月9曰电】克里姆林宫新闻局9 日称，俄罗斯总统普京和伊朗总统曾哈尼在通话时交换了对叙利亚局势的意见，双方均指出，不能容忍美国在叙利亚违反国际法的侵略行为。
克里姆林宫发布消息称，“两位领导人同时指出了在政治外交途径解决叙利亚冲突方面继续紧密协作的重要性。普京和曾哈尼主张客观公正地调查4月4日在叙利亚伊德利卜省发生的化学武器时间的一切情况。
【英国《太阳报》网站4月9曰 报道】英国外交大臣鲍里斯·约翰逊9日宣称，美国可能会对叙利亚再次进行空袭；与此同时，俄罗斯警告说可能会对西方发动“真正”的战争。
约翰逊在接受《太阳报》独家采访时说，美国上周对叙利亚的轰炸是替西方“发出了明确和团结的信息”。
他说:“最关键的是他们可能再次这么做。”
巴沙尔重启机场表不屑
【美国《外交政策》双月刊网站4月7日报道】题： 巴沙尔对特朗普的袭击不屑一顾，继续使用刚遇袭的空军基地轰炸叛军。
叙利亚政府军周五使用刚刚遭到袭击的沙伊拉特空军基地向反派发动袭击。而就在不到24小时前， 美国向该基地发射了数十枚导弹，旨在向动用化学武器的巴沙尔政权发出“信号”。
叙利亚随即做出的这一挑衅行为突出表明，美国的报复并未给该基地造成重大打击。
特朗普政府和两党众多议员均为这次行动叫好，他们似乎认为这是对叙利亚再三使用被禁武器威胁平民所作出的强硬回应。
叙利亚人权观察组织称，看到多架战机从沙伊拉特基地飞出。网络上一些未经证实的视频也似乎显示 一架苏42飞机从跑道上起飞。而美国官员试图将周四的这次“战斧”巡航导弹袭击视为一次成功的行动。
【俄新社叙利亚霍姆斯4冃9曰电】叙利亚总统巴沙尔在与伊朗总统曾哈尼通电话时表示，美国企图通过导弹攻击来提振恐怖分子的士气，但华盛顿没能达 到这个目的。
叙通社援引巴沙尔的话说:“美国企图在叙利亚军队和人民胜利后提振其支持的恐怖主义团伙的士气。而美国侵略的目的没能达到，叙军和人民的胜利证明，他们有消灭叙利亚每一寸土地上的恐怖主义的士气。”
叙通社指出，“曽哈尼强调,伊朗在反恐上站在叙利亚一边。
【美国《纽约时报》网站4月9曰报道】美国国务卿蒂勒森在任职后首次出访莫斯科前夕对俄罗斯采取了强硬立场。他在周日的采访中宣称，俄罗斯在控制叙利亚使用化学武器方面“不称职”,并职责俄罗斯用在美国大选中使用过的访相同样手法影响欧洲大选。
蒂勒森讲话对普京政府批评之严厉，超过美国总统特朗普关于该政府的所有讲话。特朗普是唯一表示要修复与俄罗斯关系的人。
蒂勒森的讲话似乎反映了他的期望，他曾在私下告诉助理和国会成员，美俄关系已恢复常态:即竞争和不信任。
蒂勒森即将抵达竞大利，随后访问莫斯科。这将是特朗普政府高官首次访俄。
【英国《每日电讯报》网站4月9日报道】《每日电讯报》认为,俄罗斯重新加入七国集团的可能性将被用作胡萝卜加大棒策略的一部分来说服普京总统撤出叙利亚。
美国国务卿蒂勒森本周晚些时候将飞往莫斯科，带去七国集团的最后通牒，要求普京撤出他的武装部队，停止支持巴沙尔总统，如果他不从,可能威胁对俄 罗斯增加新的制裁。
不过，在美国及其西方盟国采取强硬路线的同时，外交官们将在幕后运作,想办法让普京在七国集团重获一席之地。据说,这是普京所渴望的。
针对俄罗斯吞并克里米亚，2014年俄罗斯被赶出 了当时的八国集团。
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