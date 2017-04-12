中国游客爱吃榴莲，马来西亚媒体惊呼快买不起了

中国人出国游越来越多，中国游客现在是不少国家眼中的香饽饽。但大批中国游客的到来有时候也会带来意想不到的问题，这不，在颇受中国人欢迎的东南亚旅游目的地马来西亚，有媒体惊呼：大量中国游客的到来导致榴莲价格高得离谱，快让人吃不消了。
马来西亚《星报》10日报道称，大批中国游客到来对旅游业是一件好事，不过同时也是一把双刃剑，正大幅推高有“水果之王”之称的榴莲的价格。位于马来西亚东海岸的迪沙鲁是传统的度假区，当地一家果园的主管爱丽斯•童说，中国游客来到后往往第一件事就是找榴莲买，尤其是最受欢迎的猫山王榴莲。过去三四年间，来她果园的中国游客增加了50%，平均每周来二三十辆大巴。客人们来自中国各地，有的来自南方的广州，有的来自东北的沈阳、哈尔滨。
童说：“他们对榴莲等热带水果的喜爱可能是猫山王榴莲能轻松要价每千克60林吉特(1林吉特约合1.557元人民币)至90林吉特的原因。3年前，猫山王榴莲卖30林吉特一千克，人们已经不停抱怨了。”除了榴莲，其他一些热带水果像芒果、菠萝、火龙果等也因为受到中国游客的喜欢价格不断上涨。
不过，马来西亚榴莲价格攀升也未必全是因为中国游客，或许与中国等国家的需求扩大不无关系。据马来西亚《中国报》报道，今年1月，马来西亚联邦农业销售局曾表示，由于中国对榴莲需求不断增长，马国今年出口到中国的冷冻榴莲总额将倍增，预计从去年的3500万林吉特，增至7000万林吉特。而马来西亚《星报》本月初报道称，由于天气恶劣等原因，马来西亚榴梿收成将减少，需求却在增加，估计榴梿售价将继续上涨。(环球时报)
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