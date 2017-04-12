我们洗碗常用的洗洁精主要成分是“表面活性剂”，属化学物质，使用后若残留在餐具上，会影响身体健康。
中南大学湘雅医院感染控制中心主任医师吴安华说，过量使用洗洁精，残余的化学洗涤剂可以使人体血液中钙离子浓度下降，血液酸化，让人容易疲倦，还可能影响肝脏排毒功能，进而降低人体免疫力。因此，家庭洗碗时，最好做到不用或少用洗洁精。
吴安华给出以下建议：
第一，盛粥饭的餐具不用。盛放粥、米饭的锅，其实并不油腻，完全可以不用洗洁精，直接用热水浸泡清洗即可。
第二，洗前用纸擦掉油。先用厨房纸擦掉碗盘上的油污，再用热水冲洗，即可轻松洗净。
第三，碗盘不叠放。收拾碗筷时尽量不要将碗盘叠放，以免油污沾到其他碗盘的底面，增加洗涤难度。
第四，用柠檬、白醋代替。将适量柠檬汁或白醋滴在水中稀释，能充当洗涤剂，去除玻璃器皿、瓷碗上的油污。
第五，用后至少冲3遍。很油腻的餐具，可先用热水浸泡后再使用洗洁精，或倒入后将其充分稀释后再用，从而减少用量。需要注意的是，使用洗洁精的餐具，一定要用流动的自来水冲洗3遍以上，而不是在一盆清水中反复洗，以免化学物质残留。▲
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