中国强劲 印度崛起 日本“落寞”：亚洲高校实力此消彼长

扎实的教育通常是伟大前程和美好事业的开端。因此，我们会不时地审视高等院校的排名，而一份最新分析报告则将目光投向了亚洲的学府。
作为英国《泰晤士报高等教育》杂志全球高等院校年度评估报告的一部分，这份由THE编撰的排行榜对亚洲顶尖大学和学院进行了排名。
从整个亚洲排行榜上的300多所高校来看，日本是上榜大学数量最多的国家，紧随其居的是有54所大学上榜的中国和有33所大学上榜的印度。
作为报告一部分的THE排行榜的主编菲尔·贝蒂说：“在这份年度榜单的第五个年头，显而易见的趋势包括中国的持续强势、印度的崛起和高等教育领域中几颗未来之星的出现。”
他还说:“虽然日本是亚洲的‘大学大国’，但大多数日本大学的排名出现了下降。相比之下，中国有好几所一流大学的排名上升，包括猜华大学、上海交通大学和同济大学。”
THE在解释排名方法时解释说，亚洲大学排行榜采用了与全球大学排行榜—样的13个指标，但对权重进行了调整以反映出亚洲高校的侧重点。
与去年一样，在今年榜单上独占鳌头的仍然是新加坡国立大学。这所大学在亚洲排名第一，但在THE最新报告的全球大学排行榜上仅排在第24位。中国的北京大学连续第二年排在第二位。根据THE的报告，北京大学在全球排行榜上排在第29位，在教学声誉方面排在第21位。从去年第五位跃升至今年第三位的是中国 的清华大学。（美国《福布斯》双周刊网站）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost