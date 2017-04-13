地下经济繁荣，现金依旧称王

随着信用卡使用以及手机支付应用等数字支付系统的普及，美国人用现金买东西的情形越来越少了。然而流通的纸币和硬币的数额却在持续增长：目前流通的实物货币的金额相对于美国国内生产总值占比为8.6% ,是自上世纪50年代初以来的最高水平，而那个时代距信用卡和智能手机的广泛使用还很遥远。欧洲、日本和澳大利亚也存在类似的趋势。
分析家们指出，造成这种现金悖论的最可能的原因是逃税、有组织犯罪和恐怖主义经费流动等全球地下经济的繁荣。数字支付也许更加迅速和有效，但现金可以为交易披上隐私的外衣。
反现金运动遇阻碍
欧盟刑警组织在2015年一份题为《为何现金依然为王？》的报告中得出结论称:“尽管现金正在慢慢失去消费者的青睐，但它仍然是罪犯们首选的支付工具。”
普林斯顿大学经济学家、曾担任美联储副主席的艾伦·布林德在接受采汸时说:“美联储很早就知道，100美元面额的纸币大多不在美国境内，人们不需要 很强的洞察力就能认识到，它们正在被用于提供非法活动的经费。”
这样的担忧在去年曾促成一股全球性的反现金运动。哈佛大学经济学家肯尼思罗戈夫所著《现金的诅咒》一书提议逐步淘汰100和50美元面额的纸币。 欧洲则决定逐步淘汰500欧元的纸币。印度在去年12 月份采取行动废止500和1000卢比的纸币。包括韩国和委内瑞拉在内的一些国家也在最近几个月内回收了纸币或硬币。
但这项摆脱现金的运动正在到处遭遇阻碍，例如，在政府突兀的货币废止计划招致有关此举将损害该国依赖于现金的农村人口的尖锐批评之后,印度已经在部分地区重新投放500和1000卢比纸币。
美国并没有表现出减少其流通的纸币数量倾向。前财政部长雅各布·卢今年1月在卸任前不久接受《华尔街日报》采访时说:“我完全了解百元美钞成为世界储备货币的状况，全世界每个国家的央行在它们过去存放黄金的金库里都存放了一捆捆百元美钞。”
美国对这场运动作壁上观的原因之一是大约8% 的美国人没有支票或储蓄账户，这使得这些人几乎无法实现对无现金经济的参与。哈佛研究所经济学家约翰-科克伦说,取缔现金“一旦实施，将会让经济瘫痪， 让许多人无所适从”。
地下经济规模庞大
在正常的经济活动中，速度、安全性和便利性日益提高的信用卡和数字支付系统一直在不断蚕食纸币的领地,甚至在小额消费交易方面也是如此。市场调资机构欧睿信息咨询公司称，2016年全球的现金支付挺首次降至低于信用卡和借记卡支付量的水平。
现金流通量的增加在一定程度上可以归因于金融危机及其造成的后果，当时人们对银行失去了信任，且超低利率和可怜的投资回报水平也降低了以现金方式持有积蓄的机会成本。据美联储的数据显示，自2009年以来，流通的百元大钞的数目猛增了 76% ,其总金额在去年12月的时候达到1.15万亿 美元。
罗戈夫看到的是现金使用的有害性。他在接受采访时说:“有人认为，今天人们大量持有现金的现象主要可以解释为人们在趁着低利率参与合法活动，这是胡说 八道。”
地下经济顾名思义是难以衡量的，但是其规模十分庞大。林茨大学的经济学家弗里德里希·施奈德撰写了大量有关影子经济的文章。据他估计，在高税收的欧洲，地下经济的规投在2015相当于GDP的18% ,而在美国、日本 和澳大利亚,,这一比例大约为8%。
据联合国毒品和犯罪事务办公室估计，2012年的全球有组织犯罪的资金周转额为8700亿美元，高于荷兰全囯GDP的数额。2012年是该办公室可提供上述估计数额的最新年份。
不过还不清楚限制现金的流通是否能够有效地减少犯罪——抑或仅仅会促使神通广大的犯罪分子找到其他的交易手段。一位徳国议员去年在议会就德国是否应该仿效意大利、法国和西班牙对个人现金交易规模实施最高额度限制举行辩论时调侃说:“徜若限制现金交易是一种打击有组织犯罪的有效手段，那么意大利就不会再有黑手党了。”
与美国一样,德国迄今为止拒绝效仿邻国，部分原因是出于公民自由方面的担忧。同样的观点导致了美国保守派的反对。保守派出版商史蒂夫·福布斯去年在自己的杂志上撰写专栏文帝称:“这场对现金发动的战争的真实原因……是大政府对权力的丑陋攫取。”
不断上升的利率也正在让摒弃现金的理甶失去 一定势头。欧洲和日本的央行近年曾试行负利率以刺激消费和投资。出于现金会削弱负利率的效果，一些经济学家提出了废除现金的主张。但现在既然美元正在升息，而其他国家货币的利率也可能跟随美元上升,那么这种不利于现金的论点将变得不那么具有说服力。
现金也许有其阴暗而，但它依然是王者。（美国《华尔街日报》网站）
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