美航联暴力逐客在中国点燃怒火

【美国有线电视新闻网网站4月11 日报道】题:男子被拖下美联肮飞机的视频 在中国引发愤怒。
美国联合航空公司的一场公关灾难正在其重要市场演变为一个国际事件。
一名乘客被拖离美联航一架从芝加哥飞往路易斯维尔的飞机,这个视频在中国互联网上呈病毒式传揺。 航空公司在拖离过程中导致乘客员子出血、神愤恍惚的画面引发成千上万人发帖声讨。
一位乘客说，这名男子当时也他被选中下飞机多多少少因为他是华人，后来警察将他强行拖离。
这个事件已经成为微博上的热门话题。
一则受到广泛认同的评论说:“这是赤裸裸的歧视。”而另外有评论说，他们“在有生之年再也不坐美联航的航班了”。
美国知名华裔脱口秀笑星黄西在微博发文说:“很多华人感觉自己受歧视，但碍于面子不说出来,导致西方主流媒体和公众都不把亚裔歧视当回事儿。”
中国是世界第二大航空市场，也是美联航重点开拓的市场。该公司宣称“比任何其他航空公司开通了更多的中美直航航班,可抵达更多的中国城市”。
【美国《纽约时报》网站4月11日报道】题:美联航视频在中国也引发愤怒
美国联合航空公司将一名乘客强行拖下航班的事情在美国社交媒体上引发了激愤。随后，中国也出现了类似抗议。许多中国社交媒体用户指责美联航种族歧视,也有些人呼吁抵制美联航。
这次公愤爆发得猛烈又持续，网民呼吁美联航为其对待该男子的做法道歉。
周二，中国各地的新闻媒体对这一事件进行了突出报道。中央电视台播放了该乘客脸上带血的画面，还配有“野蛮”的字样。《人民日报》也批评了美联航的反应。
这场争议已对美联航在中国的收入构成威胁。截至去年5月，美联航每周有96个航班从中国内地和香港起飞。
北京的天使投资人王冠雄表示要抵制美联航。他问道:“为啥就敢打亚裔?”
中国新闻媒体经常突出报道针对海外华人的暴力和歧视行为，认为那是西方民主国家在人权问题上虚伪的证据。
一些在线讨论还带有政治色彩。有评论说,这一事件暴露了了美国社会更深层次的问题。一名微博用户写道:“那些民主国家所倡导的人权何在?”
其他人则表示,事件显示了华人在美国所面临的普遍歧视。“亚裔在美国经常受歧视,一名微博用户写道：如果是穆斯林或黑人的话，他们不会这样做。”
来自山东的张子实(音)在白宫的网站上发起请愿活动，呼吁调查美联航。该请愿得到了大量支持。
“我从媒体上了解到，美国有很多种族主义，” 18 岁的张子实在接受电话采访时说，“我觉得华人受到了不公平的待遇。”
【美国《华尔街日报》网站4月12日报道】题:强拖华裔乘客下机，美联航或付出巨大代价
这次美国联合航空公司在中国市场损失的可能远不止名誉。中国市场是这家公司第二大收入来源。
中国社交媒体平台微博上最近最热门的话题就是美联航事件。在该亊件中,一名华裔乘客被强行拖下飞机，以为其他人腾出座位。
据报道，虽然该公司随后的声明并未提到这名乘客的身份，但中国社交媒体上发布的许多评论都宣称这是种族歧视。
一个分析显示，去年该肮空公司366亿美元收入中有约6.1%来自中国大陆。也就是说，该航空公司在中国市场的收入达到22亿美元,几乎是其美国主要竞争对手的两倍。
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