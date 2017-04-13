新加坡首季GDP萎缩1.9%

据彭博社报导，新加坡周四(13日)公布第一季GDP初值表现，2017年首季新加坡GDP环比大跌1.9%，而以同比来看，新加坡首季GDP则增长2.5%，GDP同比亦是出现显著转弱。
而从行业别来看，2017年新加坡首季GDP下滑，主要是受到制造业及建筑业大幅放缓所致，去年第四季新加坡制造业产出同比为11.5%，但今年第一季同比却滑落至6.6%，同时建筑业首季亦继续萎缩1.1%，延续去年第四季衰退2.8%之趋势。
周四(13日)新加坡金管局亦宣布维持基准利率不变，该局认为，新加坡货币政策继续维持在中性水平一段时间，将是十分合适之决定。
虽然新加坡第一季GDP初值环比呈现萎缩，但市场人士分析，这背后很大一部分原因也是去年第四季基期甚高，再加上第一季本来就是淡季，故造成新加坡首季GDP出现大幅滑落，但环比萎缩1.9%之表现，事实上仅小幅高于市场预期的1.8%。
由于新加坡GDP规模甚小，再加上新加坡是一开放性经济体，相当容易受到全球经济动荡所左右，故GDP波动幅度一般较大，目前市场多数经济学家仍预期，2017年全年新加坡GDP将增长2%，与去年表现持平。
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