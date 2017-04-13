杜特尔特开始在美中之间找平衡

瑞士《新苏黎世报》网站4月11日发表曼弗雷德·里斯特题为《杜特尔特敲响老朋友的大门》的文章称，马尼拉最终寻求与美国和中国都保持友好关系。菲律宾由此转入了目前所有东盟国家原则上都在奉行的方针。
文章称，美军“菲茨杰拉德”号驱逐舰本月初抵达菲律宾苏比克湾，第一眼看上去这并没什么异常。但鉴于南海紧张局势以及马尼拉和北京近期的接近，美国军舰的此次访问就有了特殊意义。本周一，同样隶属于美国海军第七舰队的“斯特西姆”号驱逐舰也停靠在菲律宾的海军基地。
文章称，就在6个月前，菲律宾总统杜特尔特还中断了同美国的军事合作，羞辱时任美国总统奥巴马并在岛屿争端和经济援助问题上讨好中国人。但现在，美国军舰到访暗示着菲律宾正为控制损失作出努力——以及寻求更谨慎的外交政策。面对特朗普总统，杜特尔特明显没有了过去针对奥巴马、联合国和欧盟的慷慨陈词。菲律宾外长恩里克·马纳洛说，菲律宾和美国将保持良好和可信赖的关系。
文章称，政治观察家认为，马尼拉发出的矛盾信号表明，在菲美关系问题上应区分空谈和实质。杜特尔特在内政和外交上表现得不可预测，与此同时，菲律宾外交部却显然在追求连续性。对菲律宾军方而言，可信赖的盟友只有一个，那就是美国。
文章称，鉴于菲律宾在南海寻求“地缘政治平衡”的迹象，杜特尔特在启程前往沙特阿拉伯访问前证实，马尼拉最终寻求与美国和中国都保持友好关系。菲律宾由此转入了目前所有东盟国家原则上都在奉行的方针。不过，杜特尔特在两个世界大国之间的之字形路线是否就此终结还不确定。
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