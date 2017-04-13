特朗普用战争为其民意支持率“加码”

西班牙《起义报》网站4月10日发表阿根廷社会学家阿蒂略·博龙题为《特朗普的战争》的文章称，特朗普不得不通过战争的形式让美国重新团结，借此来提高其因国内改革受阻及对外关系的不确定性而持续走低的民意支持率。
文章称，特朗普就职后屡次受挫，废除奥巴马医改的提案失败，签署的“移民禁令”在司法部引起争议，于是不胜其烦的他动用了古老但有效的手段来应对：通过发动战争来建立内部共识。这位纽约地产大亨不得不这样做：他的民意支持率在短短几周内已经从46%下降至38%。特朗普的外交也好不到哪里去：在默克尔访问白宫时两人发生不快；与俄罗斯的关系忽冷忽热；对美中关系的评价则模棱两可。通过打击叙利亚，特朗普希望能够为他的政府赢得其欠缺的执政能力。
这一计划的效果很快显现。在国内，沙文主义和黩武主义以及美国的政治文化让特朗普马上获得了共和党人和民主党人的支持。原来特朗普被视为不称职的民粹主义者，现在他成了英明的国家元首，“做了他该做的事情”。在没有任何证据的情况下，叙利亚政权被控在伊德利卜省南部的汉谢洪镇使用毒气杀死了至少80人。
独立人士指出，这种令人毛骨悚然的行为不可能是由叙利亚政府发动的，只有受到西方国家、海湾石油政权和以色列法西斯政府庇护的“反对派”才有这个能力。
文章称，关于到底是谁使用了化学武器的所有考量和质疑都被特朗普规避。在这起事件上，他的表现一点儿也不像个门外汉，因为他忠实遵循美国历届总统——从老布什到奥巴马的教条：使用谎言和舆论操纵来寻找借口为自己正名，发动攻击、入侵和占领其他国家。
我们都知道美国声称萨达姆·侯赛因政权拥有“大规模杀伤性武器”而对其发动战争，但无论是在萨达姆政权倒台前还是倒台后，他们都没有在伊拉克找到大规模杀伤性武器。然而，同样的悲剧在2003年以后不断上演，因为谎言已经深深植根于美国社会。此外，我们都知道该地区唯一拥有核武器的国家是以色列，但因为它是美国的宪兵，这个话题被美国公共舆论精心掩藏，并刻意远离精明专家的分析。
文章称，美国对叙利亚的攻击再次违反了《联合国宪章》，证明所谓的“世界秩序”不过是残酷和不道德的“无序世界”，强人横行，野蛮当道。不仅如此，特朗普还违反了《美洲国家组织宪章》，它的第二章明确指出：“美洲国家谴责侵略战争；胜利不能获得权利。”热心于将民主宪章强加给委内瑞拉的美洲国家组织秘书长路易斯·阿尔马格罗真应该好好看看这一条，然后对美国侵略叙利亚提出指控。
面对严重的事态，俄罗斯显然不会坐视不管：俄罗斯在叙利亚塔尔图斯有一个重要的海军基地，为驻扎在塞瓦斯托波尔的黑海舰队打开通往地中海的门户，俄罗斯在拉塔基亚还有一个空军基地。如果巴沙尔政权倒台，俄罗斯在陆地上还有海上都将受到包围。在这种情况下，俄罗斯只有两个选择：温顺地接受美国的支配，显然这不是普京的行事风格，所以永远也不会发生；或者动用其强大军事装备，加强对美国创建和保护的“伊斯兰国”组织的打击，实施有针对性的报复。
文章称，美国通过打击叙利亚，顺带损伤俄罗斯，在叙利亚和中东其他地区成功种下恐怖的种子。特朗普在竞选宣传时声称，“打击叙利亚是个坏主意，因为有可能引发第三次世界大战”，而现在他出人意料的改变应该引起全世界人民和政府的警惕，因为对叙利亚的攻击让世界走向剃刀边缘。
白宫的战鼓已经敲响，除了继续在叙利亚的战争行为，美国很可能认为现在已经到了与朝鲜和委内瑞拉算账的时候。当帝国开始衰落，他们会加强野蛮行为，不择手段地试图挽回颓势，其中包括制造战争。作为一名想要挽回颓势的帝国主义战略师，如果特朗普试图利用导弹武器来让拉美和东南亚的社会政治版图“恢复正常”，这并不让人奇怪。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost