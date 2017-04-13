美联航受害乘客向法院提出证据保全申请

芝加哥4月12日电，被美国联合航空公司(美联航)暴力赶下飞机并受伤的乘客12日通过律师向芝加哥所在的库克县巡回法庭提出紧急申请，要求保全事件相关证据，以便为日后诉讼做准备。
这位受伤害的越南裔美国公民要求法院责成负责运营奥黑尔国际机场的芝加哥市政府和航班运营方美联航，保存9日案发时的登机监控录像、机组人员对话录音、UA3411航班乘客及机组人员名单、芝加哥市政府和美联航对事件的内部报告、美联航将乘客移出客舱所依据的内部规定，以及涉事航管局警察档案等多项“至关重要、必不可少的”证据。
据悉，受害乘客的代理律师还准备与家属代表一道举行媒体见面会，通报情况。
当地媒体称，本案辩护律师托马斯·德梅特里奥以代理人身伤害赔偿案著称，曾为受害者赢得上千万美元的赔偿金，而他参与的一起美式橄榄球球员集体索赔案的赔偿金额高达10亿美元。
同一天，芝加哥航管局宣布，另外两名参与强行将乘客拖下飞机的警察也遭到了停职处理。此前，带头动武的机场警察已在事件曝光后被立即停职。(新华社)
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