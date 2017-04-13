金正男死亡案女嫌疑人律师说警方未提供关键证据

马来西亚雪邦4月13日电，马来西亚雪邦地方法院13日对涉嫌在吉隆坡国际机场杀害一名朝鲜男子（编者按：金正男）的两名女嫌疑人举行聆讯，两名嫌疑人的辩护律师均表示，警方没有依辩方请求提供监控录像和几名涉案朝鲜人的陈述等关键证据，可能影响判决结果。
根据马来西亚司法程序，由于此案涉及谋杀，当天的聆讯是由法官听取控辩双方意见，以便将案件移交给马来西亚高等法院来审理。
当天早晨9时许，法警先后将印尼籍嫌疑人西蒂·艾莎和越南籍嫌疑人段氏香带上庭。
西蒂·艾莎的律师表示，辩方律师请求警方提供与案件有关的监控录像，但警方一直没有提供；3名涉案朝鲜人已获准返回朝鲜，辩方律师请求警方提供3人的证词，但警方没有回应；马来西亚政府和朝鲜政府此前的谈判可能已经影响了案件审判的公正性，尤其是几名关键证人已返回朝鲜可能导致案件真相难以查清。
段氏香的辩护律师也表示，警方不应隐瞒几名朝鲜人提供的信息，这将导致辩方准备不足;检方此前同案起诉的另外4名朝鲜嫌疑人仍然在逃，只让两名女嫌疑人出庭不合理。
由于检方表示仍在等待几份官方出具的报告，法官决定5月30日举行第二次聆讯。
根据马方公布的信息，2月13日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场寻求医疗帮助，随后在送医途中死亡。围绕此案的风波已延续近两月，其间马来西亚和朝鲜双方围绕事件争吵不断，互相扣留对方人员，发生外交危机。3月31日，随着双方互相释放对方人员，风波告一段落。(新华社)
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